“Nos levantamos” es el grito nacido de hombres y mujeres de la GKN de Campi Bisenzio, Florencia, para defender su trabajo, que se ha convertido en el grito común de quienes en Italia luchan por defender sus derechos.

Este grito se trasladará a Bolonia, el sábado 22 de octubre, para un evento importante, que tiene el sabor de un camino de lucha que se ensancha, fortalece y se convierte en alternativa. Al menos una alternativa al terrible futuro que podría envolver a Italia con el gobierno de Giorgia Meloni y una oposición política inconsistente de los partidos de centro y de izquierda y también de los sindicatos confederales.

El llamamiento lanzado por “Collettivo di Fabbrica GKN, Fridays For Future Italia, Assembly No Passante Bologna, Emilia-Romagna Food Sovereignty Network”, atrajo cientos de adhesiones en toda Italia. La plaza del 22 de octubre, después de la jornada de lucha por el aborto libre, gratuito y seguro organizada por Non Una di Meno el 28 de septiembre, puede ser la primera respuesta colectiva, desde abajo y desde la izquierda, a las presiones retrógradas que querrá el gobierno italiano.

Pero, ¿cuáles son los reclamos de quienes se “levantan y convergen” en Bolonia el 22 de octubre? Los firmantes del manifesto dicen:

1. Es el propio sistema el que contamina. por eso la justicia climática y la justicia social coinciden. Se alimentan a su vez de la necesidad de relaciones diferenciadas entre las personas, los géneros y, por tanto, la lucha contra el patriarcado, por los derechos civiles, por la salud física y mental y el desarrollo armónico de la sociedad y el individuo.

2. La lucha contra el «fin del mundo» y para llegar a «fin de mes» son una sola lucha. Sin vencer el alto costo de vida, la precariedad, la pobreza, las deslocalizaciones, los despidos, no podemos librarnos del chantaje económico del presente. sin una lucha por la justicia climática aquí y ahora, no habrá futuro que planificar.

3. Estamos en una guerra mundial de facto entre bloques. Para detenerla, se debe detener el sistema que la genera, comenzando por la industria de guerra.

4. Pandemia, guerra, agua, emergencia climática etc.: (…) el sistema paradójicamente utiliza tales “emergencias” para imponer un continuo “estado de emergencia”, restringir los espacios de lucha, simplificar y banalizar el debate público.

5. El tiempo se acelera. No sabemos cuánto nos queda. (…) En la programática de convergencia se acumulan conexiones fiduciarias, que alimentan la radicalidad: la capacidad de ir a la raíz de los problemas y sedimentar una clase dominante desde abajo (…)

6. «Nosotros no pagamos». No pagamos su crisis y mucho menos las cuentas infladas por la especulación financiera y la guerra.

7. Recuperar la sanidad y la educación públicas, la escala móvil de salarios, el derecho al descanso ya la pensión, reducir la jornada laboral por el mismo salario.

8. Gkn lleva quince meses resistiendo. Por una fábrica pública y socialmente integrada.

9. Por un polo público de movilidad sostenible.

10. Por esto, por otros, por todos. #nos levantamos