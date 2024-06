Cuando el antifascismo se convierte en un crimen

El Valle de Susa conoce al padre de Ilaria Salis

El 16 de mayo de 2023, el valle de Susa acogió al padre y a la madre de Ilaria Salis, activista y antifascista italiana, que se encuentra en Hungría desde hace más de un año, primero detenida y ahora bajo arresto domiciliario.

La historia de Ilaria y su posterior detención de 11 meses en la prisión de máxima seguridad de Budapest, en condiciones inhumanas, tal y como denuncian ella misma y su padre, comienza el 11 de febrero de 2023.

En la capital húngara es el fin de semana dedicado a la celebración del “Día de Honor” y para la ocasión grupos de extrema derecha de toda Europa se reúnen en la ciudad para conmemorar un batallón nazi que en 1945 intentó impedir la captura de Budapest por el Ejército Rojo. Ilaria llega a la capital húngara para unirse a los movimientos antifascistas que organizan una contraprotesta. Pero el sábado 11 fue arrestada. Está acusada de agresión, complicidad en lesiones y de formar parte de «una asociación extremista»

Cargos por los que corre el riesgo de recibir hasta 24 años de prisión.

Según la fiscalía, Ilaria atacó, junto con otros manifestantes antifascistas, a dos personas que sufrieron heridas leves. Hay imágenes de vídeo que muestran a los dos neonazis siendo rodeados y atacados con porras. Sin embargo, los atacantes están irreconocibles porque tienen el rostro cubierto. La policía detuvo a Salis poco después de los enfrentamientos, deteniéndola en un taxi junto con otros dos militantes de nacionalidad alemana. En un primer momento se acusa a Ilaria de haber participado en cuatro atentados, pero en dos de ellos se retiran los cargos: cuando ocurrieron, Ilaria aún no había llegado a Hungría.

Esta historia no se habló públicamente en Italia hasta que la familia logró llevar ante los tribunales las cámaras de la televisión italiana, en las que se mostraba a Ilaria atada de pies y manos con cadenas y un collar. En este momento, el gobierno italiano, para no quedar mal ante la opinión pública, convoca al embajador de Hungría en Roma. El padre nos cuenta que la embajada italiana participó en al menos cuatro audiencias en las que su hija fue llevada ante el juez en estas condiciones, sin intervenir jamás.

Durante la audiencia, Ilaria también informó que no había podido ver las imágenes que, según la fiscalía, demostrarían su participación en la golpiza y también reveló que no había tenido la oportunidad de leer las acusaciones en su contra, porque No habría sido traducido ni al italiano ni al inglés.

El padre dice que en los días posteriores a la detención, Ilaria estuvo durante días “sin papel higiénico, jabón ni toallas sanitarias”. Además, “las camas de la prisión están infestadas de chinches”. Y aunque a Ilaria le confiscaron la ropa, obligándola a usar ropa sucia y un par de botas con tacones de aguja que no eran su talla, tuvo que participar en la audiencia de validación vestida de esa manera.

Las preocupantes informaciones, sin embargo, no terminan ahí.

Además de las condiciones inhumanas en las que se ve obligada a vivir, Ilaria se ha convertido en el símbolo del «enemigo público húngaro», una persona para quien pedir un castigo ejemplar, para que nadie intente subvertir el sistema político preestablecido. orden. De hecho, en Hungría, el jefe del gobierno de extrema derecha, Orban, tristemente conocido por sus políticas xenófobas y racistas y en materia de inmigración, ha propuesto que las organizaciones antifascistas se inscriban en el registro de organizaciones terroristas ilegales.

A nuestra pequeña manera, conocemos bien estas políticas. Durante años, el gobierno italiano ha intentado dividir el movimiento No Tav dividiéndonos en buenos y malos y todavía intenta reprimir la disidencia de quienes viven en los territorios y se opone al despilfarro de dinero público y a la devastación ambiental, creando estos castillos de cartas. en el que quienes se oponen son identificados como enemigos y por tanto destruidos.

A estos estados no les importa nada la vida de las personas, sólo les interesa mantener el poder y utilizarlo para aumentar sus ganancias. Este proceso no está ocurriendo sólo en Val di Susa, escuchamos cada vez más a menudo en territorio nacional y europeo sobre activistas y movimientos sociales acusados ​​de formar parte de verdaderas organizaciones criminales, redes terroristas que tienen como objetivo la subversión destinada a desestabilizar a los gobiernos actuales.

Hoy Ilaria se encuentra bajo arresto domiciliario, aún no libre, pero al menos fuera de ese no-lugar que es la prisión. La incapacidad de la política para tomar una posición incluso en materia de derechos humanos confirma que estamos en el lado correcto de la valla.

Una vez más, creemos que nuestra fuerza es nuestra comunidad. Si no hubiera sido por la familia de Ilaria, por sus amigos y por todas las personas que se indignaron y movilizaron para visibilizar su situación, hoy seguiría presa, aislada y maltratada por el Estado.

Para un futuro próximo, la familia de Ilaria ha decidido nominarla para las próximas elecciones europeas que se celebrarán los días 8 y 9 de junio de 2024. Si Ilaria ganara, se podría pedir su traslado a Italia, donde, entre otras cosas, Por lo demás, otro italiano coacusado ya ha sido absuelto. Según Roberto, esto también podría representar una novedad en el panorama electoral italiano, donde muchas personas se han distanciado de votar porque no encuentran política en los partidos italianos. Si de repente hubiera una mayor influencia en las urnas, podría interpretarse como una señal de que el abstencionismo no es un desinterés de la población o de la antipolítica en general, sino una forma de oposición y disidencia hacia las clases políticas italianas que da vueltas y vueltas. , son siempre los mismos.

Este hecho podría significar que muchas personas quieran oponerse a este modelo de sociedad y desarrollo.

Carta a Ilaria Salis

por María Teresa Messidoro

Hola Ilaria.

Nunca te he conocido personalmente.

O quizá sí, en una de las muchas manifestaciones en el Valle de Susa contra un desastre medioambiental como el del proyecto TAV, el tren de alta velocidad.

Ciertamente he aprendido a conocer tu rostro en los últimos meses, gracias en primer lugar a tu padre.

Quiero tomarme un par de minutos para contarte quién soy.

Soy mujer, soy una mujer: en los últimos años he intentado vivir experiencias de sororidad con mujeres de otros continentes, en particular niñas y mujeres latinoamericanas. Mujeres pisoteadas, ultrajadas, marcadas con cicatrices, asesinadas.

Pero también mujeres valientes que supieron volver a hablar, levantar la cabeza, defender su territorio, su cuerpo y su territorio, la tierra. Tú también sabes lo que significa no bajar la cabeza, ni siquiera cuando te mostraron como un trofeo, encadenado.