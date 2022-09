¿Cooperarán los ricos?

A 50 años de la publicación del informe “Los límites del crecimiento” del llamado “Club de Roma”, una nueva investigación sigue la misma línea que el informe original: el estudio “Tierra para todos: una guía de supervivencia para la humanidad” (1). una guía de supervivencia para la humanidad) publicado a fines de agosto indica que, sin cambios drásticos en el patrón económico prevaleciente, nos espera un futuro siniestro (no es sorpresa aquí). Pero una cosa importante ha cambiado entre el primer informe de 1972 y el de hoy: mucho de lo que se pronosticaba como posibles catástrofes en un futuro que todavía estaba al menos un poco lejano ahora se ha convertido en la realidad del presente. No tememos las consecuencias de lo que hacemos mal en el futuro, las estamos sufriendo aquí y hoy. Europa batió un récord por segunda vez consecutiva por el verano más caluroso de la serie, un verano extremadamente seco, con muchos incendios forestales en todo el continente siguiendo la tendencia de aumento de incendios en todo el mundo. Un nuevo informe sobre los riesgos del cambio climático identifica a Asia y las Américas como regiones altamente vulnerables a los desastres naturales, con énfasis en países como India, Indonesia y Filipinas o México. Y un nuevo informe de la ONU que analiza las condiciones de vida utilizando el Índice de Desarrollo Humano tradicional apunta a un empeoramiento de las condiciones de vida promedio en 9 de cada 10 países del mundo. El mayor empeoramiento de un año a otro jamás registrado. Así, la tendencia negativa por segundo año consecutivo habría aniquilado los avances de los cinco años anteriores. En esto, la potencia aún mayor se presenta en decadencia junto con el modelo de capitalismo liberal globalizador que la convirtió en potencia y que propagó como modelo a seguir para todos: si EE. año de su encuesta, en 1990, para el año 2021 su posición ha bajado a 21.

A nivel global, no estamos entrando en una crisis, mucho más la crisis (o más bien en plural, una superposición de crisis), en vigor, se profundiza. Y podría decirse que quienes más sufren y se encuentran en condiciones de supervivencia cada vez más difíciles son las clases periféricas de todo el mundo, especialmente en el Sur Global. ¿Qué tienen que decir los señores del Club de Roma sobre las posibles salidas de la crisis?

El informe identifica cinco áreas clave en las que la llamada comunidad internacional debe lograr transformaciones radicales para evitar el colapso social de regiones enteras: terminar con la pobreza mediante la reforma del sistema financiero internacional, reducir la desigualdad al garantizar que el 10% más rico no logre más del 40% de la riqueza total, empoderar a las mujeres para lograr la equidad de género al 2050, transformar el régimen agroalimentario para asegurar dietas saludables para las personas y el planeta, transitar hacia el uso de energías limpias para lograr un balance de cero emisiones al 2050. En este, Se diseñan dos escenarios para los caminos de la humanidad, modelos que los autores del estudio denominan “demasiado poco, demasiado tarde” (“too little, too late”) que sigue a la pregunta “¿Qué pasa si continuamos por nuestro camino destructivo? ” y el otro, el deseable, con cambios en áreas clave, “el salto de gigante”, que sigue a la pregunta “¿Qué pasa si logramos lograr la transformación económica más rápida de la historia?”.

La base de estas propuestas es un esfuerzo conjunto para modelar y cruzar factores de causas y efectos, pero lo que más llama la atención es cómo los autores consideran hacer posible el escenario del “gran salto”. Jorgen Randers, investigador noruego y uno de los autores del estudio, es citado en un artículo de la plataforma de noticias alemana tageschau.de (2): “No vamos a salvar el mundo si el 10% más rico no paga la factura”. Y así la propuesta se basa en la idea de utilizar la riqueza de los más ricos para solucionar los problemas de los más pobres. Una especie de socialdemocracia planetaria no cambia el sistema económico que provoca la desigualdad, mucho más grava a quienes más se benefician de él para que utilicen ese dinero y reparen el daño causado por la generación de esa misma riqueza que se redistribuye. En esto, su misión, según el propio Randers, para evitar el escenario de “demasiado poco, demasiado tarde”, es seguir trabajando duro para convencer a los ricos del mundo de que si pagaran anualmente del 2 al 4% del PIB mundial, todos los problemas del planeta podrían ser resueltos. Quién sabe, si todos comenzamos a jugar a la lotería y juntamos nuestras ganancias millonarias, ¿podríamos ayudar a salvar el mundo? ¿O tratar de enriquecernos para que podamos tener riquezas para compartir? Una simple pregunta como esta es necesaria para los autores del estudio: «¿Colaborarán los ricos para ‘salvar el mundo’?».

Mirando el tema desde otro ángulo: ciertamente análisis como los del Club de Roma ayudan a comprender la magnitud de los problemas que el capitalismo colonizador-globalizador ha venido causando a todos los seres vivos, la fauna y la flora, a los mundos, a los Madre Tierra. Al mismo tiempo: el hecho de que recién en la década de 1970 aparecieron las primeras molestias en el Norte Global con posibles límites al crecimiento, revela la colonialidad de esta perspectiva. ¿Por qué surge la idea de que los límites del crecimiento se alcanzarán en algún momento del futuro? ¿El capitalismo colonizador-globalizador no lleva siglos cruzando todos los límites humanos, éticos y morales aceptables? ¿Por qué el reconocimiento de los “límites al crecimiento” hace tan solo unas pocas décadas? ¿No sería mucho más razonable considerar que los límites al crecimiento siempre han sido superados, que la superación de límites es precisamente la lógica fundante del capitalismo colonizador-globalizador? Con el primer negro esclavizado en África, el primer indígena asesinado por los invasores europeos en el proceso de expansión colonial-capitalista, el primer trabajador muerto de hambre ante la privatización de la tierra y los medios de producción, los límites de cualquier legitimidad para el proyecto no se han cruzado ¿violento-moderno? ¿Por qué sólo la posible “muerte” del mundo en su conjunto es motivo de alarma, mientras que muchos mundos ya han desaparecido frente a la violencia colonial-capitalista “mundial”?

Desde una perspectiva periférica, no me parece que exista ningún desacuerdo con la dimensión analítica de informes como este reciente del Club de Roma. Lo que parece incoherente e irrazonable, sin embargo, es que quienes más se benefician del crecimiento destructivo son los mismos que quieren colaborar para que haya un futuro en el planeta. ¿A quién no le importan las vidas en plural en el pasado y el presente, por qué considerar que les importará la(s) vida(s) en el futuro?

Como en la gran mayoría de los informes, falta un tercer escenario: “un mundo real y radicalmente diferente”. ¿Cómo seríamos en 2050 si los de abajo se levantan, se autoorganizan, se apoderan de los medios de producción, acaban con la acumulación de riqueza, la violencia institucionalizada, los estados-nación, sus gobiernos y sus fuerzas armadas? ¿Cómo seríamos si acabáramos con el latifundio y sus monocultivos y replantáramos el planeta en base a la agroecología?

Revolucionar nuestro ser en el mundo no es hoy más ni menos urgente que en tiempos pasados ​​o futuros. La urgencia del cambio radical sigue vigente hasta que se produce o se instala definitivamente la distopía de la que ya estamos experimentando evidencias. Las pequeñas luchas en las múltiples periferias en su suma son la esperanza que tenemos de que se pueda concretar un tercer escenario que ningún informe o modelaje de los científicos de las ciencias establecidas parece poder captar: “un mundo radicalmente diferente, transformado desde abajo”. arriba, un mundo donde quepan muchos mundos”.

Así, como en la mayoría de los informes, falta un tercer escenario, quizás porque es poco probable que se convierta en realidad. Una profunda transformación social desde abajo y desde los márgenes. Depende mucho más que nada de las luchas en los territorios periféricos definir el rumbo de los planetas, ¿no les parece?

