Mayo rojo, los rostros detrás de los machetes

Este 3 y 4 de mayo se cumplen once años de la represión perpetrada por Enrique Peña Nieto, gobernador del Estado de México en ese momento, coludido con el presidente Vicente Fox, en contra de los pobladores de San Salvador Atenco cuando se oponían al desalojo de un grupo de floricultores de un predio donde pretendían edificar una tienda departamental Walmart

La represión de la madrugada del 4 de mayo del 2006 tuvo como saldo dos muertos y más de 200 personas detenidas sin que mediara orden de aprehensión alguna. La lista de violaciones a los derechos humanos es larga: golpearon a los detenidos en el traslado a los penales, sufrieron humillaciones, amenazas, vejaciones, se les mantuvo incomunicados, las mujeres fueron violadas y torturadas.

A once años de estos hechos, la represión salvaje realizada contra las habitantes de esta comunidad sigue siendo un proceso abierto. No se han esclarecido los delitos de tortura sexual y violaciones cometidos por elementos de las fuerzas públicas contra cuarenta mujeres, la complicidad de médicos en la eliminación de pruebas de las violaciones y en 2012 once mujeres interpusieron una demanda en contra del Estado mexicano por ejercer estas violaciones.

A pesar de las demandas levantadas frente a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) y que gracias a la presión internacional se reabrió el caso en 2012 en el Estado de México, no ha habido castigo a los responsables materiales e intelectuales de la brutalidad.

Atenco es un claro ejemplo de la manera en que el Estado ejerce la violencia para aleccionar a aquellos hombres y mujeres que deciden alzar la voz en contra de la expropiación y el despojo avalado por el gobierno para darle paso a las empresas transnacionales.

Este hecho, aún cuestionado a nivel internacional, forma parte de los escándalos de violencia del Estado mexicano en la violación de los derechos más fundamentales en donde la impunidad y la colusión de los distintos niveles del poder colaboraron de forma intelectual y material para frenar el descontento popular. Aquí la cronología de los hechos porque “No olvidamos, no perdonamos”.

-23 de octubre del 2001, Vicente Fox Quezada entonces presidente de México, emite un decreto expropiatorio que afectaría 5,391 hectáreas, para construir un aeropuerto en terrenos de los pueblos de Atenco.

-El gobierno federal, determina pagar siete pesos el metro cuadrado, por tierras de temporal; veinticinco pesos metro cuadrado, por tierras de riego y presupone que los ejidatarios aceptarán su oferta.

-4,375 familias son afectadas.

-Inicia la resistencia, la defensa del territorio y también nace el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT). La comunidad, libra una de las batallas más memorables en la historia contemporánea de nuestro país.

-01 de agosto del año 2002 las mujeres y hombres de los pueblos de Atenco, logran la derogación del decreto expropiatorio.

-03 de mayo de 2006, el FPDT se moviliza a Texcoco para apoyar a ocho floristas que habían sido desalojados por la policía.

-Cuatro mil policías estatales y federales, entran a la comunidad el miércoles 03 y el jueves 04 de mayo del 2006 en un despliegue policiaco inusual y arremeten contra el pueblo.

-Asesinan con un tiro a quemarropa, al niño Javier Cortés de 14 años de edad y le disparan una granada de gas en la cabeza a Alexis Benhumea estudiante de la Universidad Nacional Autónoma de México.

-Abusan sexualmente de 26 mujeres. La CNDH acredita además, que 19 de ellas padecen agresiones sexuales graves, en el traslado de Texcoco al penal de Almoloyita.

-Detienen y encarcelan a 47 mujeres y 154 hombres.

-Allanan un número indeterminado de casas y destruyen el patrimonio de las familias.

-Golpean a todas y todos los que encuentran, niñas, niños, mujeres y hombres.

-Encarcelan en un penal de máxima seguridad a Ignacio del Valle, Felipe Álvarez y Héctor Galindo con penas de hasta 112 años de prisión.

-01 de julio del 2010, mediante la lucha y solidaridad de mujeres y hombres de distintas organizaciones y colectivos de México y del mundo, obtienen su libertad Ignacio del Valle y Felipe Álvarez.

-03 de septiembre del 2014, presenta Enrique Peña Nieto, el proyecto del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México.

La solidaridad de las luchas hermanas con el pueblo de Atenco dice:

“No permitamos una agresión más a nuestras hermanas y hermanos de Atenco. El aeropuerto no pasará”.