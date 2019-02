Una multitud indignada y adolorida despide a Samir Flores, defensor del territorio asesinado en Amilcingo

Foto: Miguel Tovar

Amilcingo, Morelos. Un cortejo popular inunda las calles de Amilcingo. Todo el pueblo despide a Samir Flores con música, flores y mucha tristeza. “Samir moriste, pero nunca te vendiste”; “Si Zapata Viviera, con nosotros estuviera”, “Samir no murió, el gobierno lo mató”, “Samir vive, vive y vive”, fueron algunos de los gritos seguidos de aplausos y vivas, además de gritos de rechazo a la termoeléctrica de Huexca (¡Agua sí, Termo no!) contra la cual Samir encabezó la lucha no sólo en esta comunidad, sino prácticamente en todo el Oriente de Morelos. “De Norte a Sur, de Este a Oeste, ganaremos esta lucha, cueste lo que cueste”, corearon camino al panteón comunitario.

En el pueblo no se admite la declaración del fiscal de Morelos que vincula el asesinato al crimen organizado. “Su lucha contra la termoeléctrica y el gasoducto de Huexca es el fondo de todo”, reitera Samantha César, del Frente de Pueblos en Defensa del Agua y de la Tierra de Morelos, Puebla y Tlaxcala, organización a la que pertenecía también Samir.

Integrantes del Congreso Nacional Indigena (CNI), organización de la que Flores Soberanes era delegado, se presentan ante el féretro. Exigen justicia junto con el Consejo Indigena de Gobierno (CIG) y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que se pronunciaron esta mañana. Está aquí Marichuy, la vocera del CIG que intentó ser la primera mujer indígena en convertirse en candidata presidencial y que tuvo justo en esta comunidad uno de sus actos más numeroso y organizado. Ignacio del Valle y los infaltables ejidatarios de San Salvador Atenco también se presentan, al igual que los opositores al Plan Integral Morelos de otras entidades.

A las cuatro de la tarde inicia la misa de cuerpo presente. El sacerdote invita a “la reconciliación entre hermanos”, a pesar, dice, “de lo que acaba de ocurrir en esta comunidad”, o precisamente por eso.

Los niños y niñas de la escuela primaria Del Centro, en conflucto desde hace 16 meses, acuden perfectamente uniformados de rojo y blanco, cargan carteles con la cara de Samir, quien era parte del Comité de Padres de Familia de la escuela que defienden del grupo de choque que se ha constituido en la comunidad y es liderado por Humberto Sandoval, líder de la Central Campesina Cardenista en Morelos, como lo denunciaron en un comunicado.

Parte el cortejo fúnebre y hace una simbólica parada en la radio Amiltzinko. Ahí los gritos de protesta son más fuertes. Se reclama directamente al gobierno federal la imposición de una consulta el próximo fin de semana para echar a andar la termoeléctrica de Huexca, a la que el pueblo de opone.

“Samir no murió, el gobierna lo mató”, insisten, mientas en la emisora se escuchan las golondrinas y palabras de Samir durante su última transmisión.

“Aquí estamos los radicales de izquierda, los conservadores, como nos dice López Obrador”, gritan los hombres que cargan en hombros el féretro.

Desde la tarde de ayer, cuando llegó el cuerpo procedente de Cuautla, la gente no paró de llegar a la casa de la familia para despedirse de él. Prácticamente todo el pueblo desfiló frente al féretro.

Después llegó a cantarle “La Poderosa”, la banda del pueblo, supliendo las canciones rancheras que se escucharon todo el día, pues eran sus preferidas, no en balde tenía un programa de radio de hora y media, de las 6:00 a las 7:30, llamado Amanecer Ranchero, donde pura música de esta se escuchaba. Por las tardes, Samir regresaba a la estación comunitaria que él fundó junto a sus compañeros en 2013, y en punto de las tres daba las noticias en un estilo muy propio.

Hoy Radio Amiltzinko está de luto. A las seis de la mañana no llegó Samir, y en su lugar hubo un homenaje a su palabra. Pusieron emisiones anteriores de él, entrevistas y discursos. También llegaron pobladores y gente de organizaciones de Morelos a dedicarle unas palabras. Saludos, música, consignas, visitas, flores y velas, de todo hubo hoy en la sencilla radio creada para fortalecer su proceso de autonomía.

A partir de la una de la tarde los comercios cerraron. En la calle sólo estaban los vendedores de flores que se pusieron exprofeso. “Es que no era cualquiera. Es especial”, y desde las seis de la mañana la gente fue a comprar sus ramitos.

“A Samir no lo enterramos, lo multiplicamos”, pintan en una pancarta grupos que llegaron de Tepoztlán, donde siguen luchando contra la imposición de una carretera. También están organizaciones de la Ciudad de México, Guerrero y Oaxaca. Y ayer se presentaron Hilda y Cristina, dos de las madres de los 43 de Ayotzinapa.

Sentado en una esquina, un señor se quita el sombrero y se seca las lágrimas cuando la banda entona “Si vieras yo como te recuerdo, le pido a Dios que vuelvas”. Los familiares permanecen a un lado del ataúd, mientras a un costado un grupo de señoras organiza la cocina comunitaria: arroz, frijoles y tortillas para cientos de personas. Aquí todo es comunitario.

