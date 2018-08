Grupos Culturales Indígenas denuncian imposición de autoridades comunitarias y megaproyectos en Morelos

Foto: Cuartoscuro

Ciudad de México | Desinformémonos. La Coordinadora de Grupos Culturales Indígenas y Populares (CGCIP) denunció la imposición de autoridades comunitarias en los municipios indígenas de Morelos y de proyectos como carreteras, termoeléctricas y minas que no fueron consultados con los habitantes como marcan los protocolos internacionales.

En el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas conmemorado cada 9 de agosto, la CGCIP recordó que en las comunidades indígenas de Morelos la forma de vida se ha visto amenazada por los megaproyectos impuestos, pues afectan su modo de sostenerse económicamente, el patrimonio ancestral y cultural de los pueblos y los recursos naturales, cuya explotación y contaminación traen consecuencias como la falta de agua potable.

Agregó que en el estado “se simula el reconocimiento de los pueblos indígenas al promover y lograr que el Congreso decrete la creación de cuatro municipios indígenas, Tetelcingo, Hueyapan, Xoxocotla, Coatetelco”, de los cuales sólo los últimos tres nombran su consejo municipal.

Los integrantes de la Coordinadora explicaron que en esos municipios fueron impuestas las autoridades comunitarias, lo que llevó a Xoxocotla, por ejemplo, a impugnar el nombramiento del Consejo Municipal Indígena y a que en Hueyapan la Asamblea Comunitaria destituyera a David Montes, hermano del diputado Javier Montes, “quien a decir de la población, ya se autonombraba presidente indígena”.

Por otra parte, indicaron que “la creciente violencia de las mafias” en el estado y la falta de acciones por parte del gobierno para brindar seguridad a los habitantes obligó a los pueblos a retomar sus prácticas de vigilancia colectiva como las rondas y las policías comunitarias, “sobre todo en los altos de Morelos, donde el gobierno se niega a reconocer esta práctica de autonomía de los pueblos y comunidades”.

Ante la situación de violencia contra las comunidades, sus habitantes anunciaron una asamblea estatal para discutir los temas de territorio, identidad y desarrollo, así como la conformación de una delegación de mujeres para la asamblea nacional de la Coordinadora nacional de mujeres indígenas a celebrarse del 10 al 13 de Agosto, en Quintana Roo.

A continuación el comunicado completo:

Las comunidades indígenas de Morelos denuncian imposición de autoridades comunitarias y de proyectos sin consulta por parte del gobierno de Graco Ramírez: Día internacional de los pueblos indígenas

09 de agosto

Los pueblos y comunidades indígenas originarias del estado de Morelos, VICTIMAS del saqueo y destrucción de los territorios comunitarios, la violación sistemática del marco jurídico nacional e internacional, la simulación, el olvido y abandono de las políticas de desarrollo del gobierno estatal, SEGUIMOS SOBREVIVIENDO Y EN PIE DE LUCHA.

Se acaba un sexenio que se ha visto marcado por la prepotencia del poder y la imposición de proyectos destructores de la cultura y los territorios indígena comunitarios, ejemplos son la termoeléctrica en Huesca; la ampliación de autopista en Tepoztlán, con más de tres mil árboles talados, un horno de cal ancestral tapado con tierra y asfalto, el centro ceremonial yohualichan destruido y hoy reconstruido sin la participación de la comunidad; la amenaza permanente de las concesiones mineras en el poniente de Morelos que amenazan con destruir la zona arqueológica de Xochicalco, aunque han cancelado la concesión que integraba la poligonal de la zona arqueológica, la carretera siglo XXI desde el oriente hasta el sur del estado, que destruye y desaparece una zona arqueológica en Tlaltizapan; las plantas valorizadoras verdaderos tiraderos de basura a cielo abierto, focos contaminantes con derroche millonario; sin contar las decenas de proyectos en localidades y cabeceras municipales que con el discurso de promoción del turismo violan en flagrancia, el Convenio 169 de la OIT, el Art. 2 de la Constitución Federal, así como ordenamientos ambientales, culturales, entre otros.

En el afán de ofrecer nuestros territorios para todo tipo de inversiones, la riqueza hídrica de nuestras comunidades se ha puesto en riesgo, al proyectar nuestras aguas para servicio de la empresa privada, provocando el desabasto de la población en comunidades y colonias populares, sobre todo, aquellas de población indígena migrante.

El Gobierno Graquista, ha impulsado como grandes proyectos de apoyo a los pueblos indígenas, lo que sus funcionarios llaman la “nahuatlización de Morelos” y el decreto de la creación de cuatro “municipios indígenas”. Informan de más de tres mil alumnos que reciben clases de náhuatl, un proyecto que se le ha invertido presupuestos simbólicos, reportando cursos y alumnos inexistentes, en municipios de Zacatepec y Tlaltizapan, solo por mencionar algunos.

De la misma manera, se simula el reconocimiento de los pueblos indígenas al promover y lograr que el Congreso decrete la creación de cuatro municipios indígenas, Tetelcingo, Hueyapan, Xoxocotla, Coatetelco, solo los últimos tres nombra su consejo municipal. Hoy más que un avance de reconocimiento de derechos colectivos se ha convertido en una creciente confrontación en cada una de las comunidades, ya que el decreto de creación de los municipios dice que se organizaran de acuerdo a los usos y costumbres de cada localidad, y desde el mismo nombramiento de los consejos municipales indígenas se violentaron los usos y costumbres, lo que ha llevado a que en Xoxocotla se impugne el nombramiento de dicho Consejo y que en Hueyapan una Asamblea Comunitaria destituya a David Montes, hermano del Diputado Javier Montes, quien a decir de la población, ya se autonombraba presidente indígena, esta problemática avizora su incremento, ya que el gobierno y el congreso desoyen a las comunidades al pretender imponer los Consejos ya nombrados, pero además tiene un vicio de origen, primero porque la demanda de municipalización partió de la propuesta gubernamental y no de las asambleas comunitarias, lo cual no solo viola el derecho a la consulta libre previa e informada(CONTEMPLADO EN LA DELCARACIÓN DE NACIONES UNIDAS SOBRE LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDIGENAS, INSTRUMENTO JURÍDICO QUE EL GOBIERNO FIRMA Y RESPALDADO POR EL ART 1 CONTITUCIONAL) sino que se convierte una imposición gubernamental y un botín de los politiqueros, es de señalar que junto al decreto de creación de los municipios no se lleva a cabo la reforma a la ley orgánica municipal que integre un capitulo para municipios indígenas.

A pesar de los esfuerzos del Gobierno de Graco por justificar su propuesta con la presencia de renombradas personalidades, como sus constantes reconocimientos a Rodolfo Stavenhagen, la presentación de Rigoberta Menchu Tum premio nobel de la paz, o las asesorías de Marcos Matías Alonso exdirector de CDI y miembro del Foro Permanente de la ONU; fracasan por la vía de los hechos.

Otro elemento importante es que, la creciente violencia de las mafias en amplias regiones del estado de Morelos, encuentra una RESPUESTA DE PROPUESTA organizada en las comunidades indígenas originarias, quienes cansados de esperar que el estado cumpla con su papel, han comenzado a retomar sus prácticas de vigilancia colectiva como las rondas, las policías comunitarias, sobre todo en los altos de Morelos, donde el gobierno se niega a reconocer esta práctica de autonomía de los pueblos y comunidades. Más de 20 comunidades han instalado retenes y puestos de vigilancia en las entradas y salidas de sus localidades como medida preventiva para la población, otras más anuncian la instalación de los mismos.

ANTE TODO ESTO La Coordinadora de Grupos Culturales Indígenas y Populares (CGCIP):

Anuncia la participación de una delegación de mujeres indígenas de Morelos en la asamblea nacional de la Coordinadora nacional de mujeres indígenas a celebrarse del 10 al 13 de Agosto, en Quintana Roo

Invita al foro “autodefensa o policías comunitarios” en la que participaran experiencias sobre seguridad comunitaria de comunidades indígenas de Morelos y Guerrero, el día 11 de agosto 2019 a las 4 pm, en la Ayudantía municipal de la comunidad de San José de los Laureles municipio de Tlayacapan.

Al mismo tiempo prepara una Asamblea Estatal para precisar propuestas sobre territorio identidad y desarrollo, que promuevan la participación de las comunidades indígenas originarias ante los gobiernos electos de los tres niveles, dicha asamblea se llevara a cabo en la ciudad de Cuernavaca el 19 de agosto 2018.

Nos sumamos a la lucha de otros pueblos que ahora en nuestro país y en el continente hacen oír su voz.

Ser cultos para ser libres

Por nuestras raíces…

Coordinadora de Grupos Culturales Indígenas y Populares CGCIP

firman el comunicado Guillermo Hernandez, Benito Paredes, Elvira Flores, Fabiola del Jurado