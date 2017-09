El Estado permitió la tragedia que vivimos: familiares de desaparecidos en México

Ciudad de México | Desinformémonos. Cientos de familiares de víctimas de desaparición forzada protestaron en los estados de Baja California, Chihuahua, Coahuila y Nuevo León para exigir justicia y la aparición con vida de sus parientes, así como que se castigue a los responsables.

“Seguiremos exigiendo al gobierno la búsqueda en vida, nuestra principal demanda, y justicia, porque es el Estado, el gobierno, quien permitió esta tragedia que estamos viviendo miles de familias mexicanas”, acusó Lourdes Herrera, del colectivo Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila, ante el secuestro de cuatro de sus familiares en 2009.

“Son ocho años y la desesperación no pasa, es igual, como el primer día que no supe de ellos, que no estuve con mi niño”, lamentó.

En Torreón, integrantes del Grupo Vida, que agrupa a familiares de las víctimas, avanzaron por las calles para manifestar su rechazo ante la omisión del gobierno. “¿Dónde están nuestros hijos?”, lanzaron durante la movilización.

“La búsqueda es en vida, eso no hay que olvidarlo”, expresó la coordinadora de Grupo Vida, Silvia Élida Ortiz Solís, cuya hija fue desaparecida a los 16 años de edad en 2004.

Por otro lado, en Saltillo, el fundador de la casa migrante Frontera con Justicia y sacerdote jesuita, Pedro Pantoja Arreola, denunció que la desaparición forzada en México continúa “bajo el amparo del gobierno”. “Es un crimen de Estado, de lesa humanidad”, aseguró.

En Ciudad Juárez, Chihuahua, donde se tienen registradas mil 986 desapariciones, familiares y activistas exigieron la aparición con vida de sus parientes, un alto a la tortura y que las autoridades dejen de obstaculizar el acceso a los expedientes.

Además, en Monterrey, Nuevo León, varios manifestantes protestaron con las fotografías de sus familiares y amigos desaparecidos, los cuales son por lo menos mil 397 víctimas en los últimos diez años de acuerdo a las cifras oficiales, pero los activistas aseguran que podría ser el doble.

“Son 10 años de búsqueda y vemos cómo se siguen dando desapariciones mientras el trabajo de las autoridades deja mucho qué desear,”, señaló la activista Juana Catalina Estala Lozano.

Por último, en Baja California, integrantes de la Asociación Esperanza contra la Desaparición Forzada de Personas y la Impunidad se manifestaron en la explanada del Centro Cívico de Mexicali para exigir justicia pronta y expedita y se aclare el paradero de sus familiares, mientras que en Chilpancingo, Guerrero, el Comité de Padres y Familiares de Desaparecidos, Secuestrados y Desaparecidos del Estado de Guerrero y del País demandaron justicia al gobernador Héctor Astudillo Flores por la desaparición de miles en la entidad.