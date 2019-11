Ana Tijoux: “Esto no va a parar hasta que las demandas sean oídas”

View this post on Instagram

BELLAS AGUANTE LAS MAMIS DE ARICA!!! POR NUESTROS HIJXS POR LA DIGNIDAD Video de Frente Norte. Cacerolazo Cacerolazo Cacerolazo Case, case Cacerolazo Cacerolazo Cacerolazo Case, case Cacerolazo Cace, cace, cace Quema, despierta renuncia piñera Por la alameda es nuestra la moneda Cuchara de palos frente a tus balazos Y al toque de queda, cacerolazo. No son 30 pesos, son 30 años La constitución y los perdonazos Con puño y cuchara frente al aparato Y a todo el estado, cacerolazo Escucha vecina, aumenta la bencina Y a la barricada dale gasolina Con tapa con olla frente a los payasos Llegó la revuelta y el cacerolazo Cacerolazo Cacerolazo Cacerolazo Case, case Cacerolazo Cacerolazo Cacerolazo Case, case Cacerolazo Cace, cace, cace Camilo Cantrillanca Cace Macarena Valdes Cace No mas AFP Cace Abajo el TPP Por la educación y por la salud Cace Ni la razón ni la fuerza No mas esclavitud Cacerolazo Cacerolazo Cacerolazo Case, case Cacerolazo Cacerolazo Cacerolazo Case, case Cacerolazo Cace, cace, cace Escucha de lejos la cacerola Si la olla suena es que no estamos piola Metemos la cuchara frente al guanaco No tenemos miedo, cacerolazo No estamos en guerra, estamos alerta Vivita huachita Chile despierta Cuchara de palos frente a tus balazos Y al toque de queda cacerolazo. No somos alienigenas, ni extraterrestre No cachai na', es el pueblo rebelde Sacamos las ollas y nos dispararon A los asesinos, cacerolazo Asesino Nos quitaron tanto que quitaron el miedo Apuntan disparan asesinos del pueblo Si no hay justicia no hay paz para el gobierno Ahora tu dime quien es el violento No hay cabeza fría hay cabeza prendia' No hay cabeza fría hay cabeza prendia' No hay cabeza fría No hay cabeza fría Revuelta Revuelta Cacerolazo wepa Revuelta wepa Revuelta Revuelta Revuelta Revuelta Revuelta Revuelta Revuelta Revuelta Como se dice? Cacerolazo