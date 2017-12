Vergüenza internacional por las deportaciones de periodistas ordenadas por Macri en Argentina

Argentina, sábado de falso fin de semana largo, porque acá sólo unos pocos afortunados descansan.

-No sé si ya sabían, queridos argentinos, que amanecieron en medio de un conflicto diplomático con Noruega. No con Cuba, no con Venezuela, no con Panamá (los malos de siempre). Con Noruega.

-Por increíble que parezca, el gobierno que ganó elecciones con el latiguillo de la inexistente amenaza de que Argentina se iba a convertir en Venezuela, deportó a una periodista británica y a un activista noruego que venían a la Conferencia Ministerial de la OMC que empieza mañana.

– Petter Titland, dirigente de una ONG que reclama impuestos a las transacciones financieras y la transparencia del mercado internacional (o sea contra las off shore), fue expulsado el viernes a Brasil.

-Anoche, el escándalo fue por la deportación de Sally Burch, una periodista británica y residente en Ecuador. Fueron horas tremendas. El Cels logró un habeas corpus para que la dejaran ingresar, pero ya la habían metido a un avión de regreso a Quito y ya no se pudo bajar.

-Los de Titland y Burch son los casos más llamativos, pero no los únicos. En total, son más de 60 miembros de organizaciones extranjeras de la sociedad civil a los que se les canceló la acreditación que ya se les había autorizado.

-La única explicación oficial hasta ahora es (agárrense)… que les revisaron las redes sociales. Como no les gustó lo que periodistas y activistas escribían, ya no los dejaron entrar: https://www.mrecic.gov.ar/sobre-la-acreditacion-de-ongs-la-…

-Lista negra en mano, los retienen durante horas en Ezeiza y luego los mandan de regreso. Es vergonzoso y repudiable. ¿Quién se va a hacer cargo de semejante escándalo diplomático?

-Yo creo que Trump debe estar un poquito envidioso. Porque deportar mexicanos, musulmanes y latinos, bueno, seguro son pobres y/o seguro terroristas. ¿Pero noruegos y británicos? ¿A quién se le ocurre?

-La revista Noticias nos informa que el gobierno noruego está bien enojado y ya hay varios pronunciamientos en Europa sobre la falta de calidad de la democracia en Argentina.

http://noticias.perfil.com/…/el-gobierno-noruego-prepara-u…/

-Edison Lanza, relator especial de la CIDH para la Libertad de Expresión, escribió “Estamos en contacto con gobierno argentino por deportación de la periodista Sally Burch. Sería grave impedirle cubrir cumbre OMC por su línea editorial o sus opiniones críticas hacia la organización del comercio mundial”.

-Si en esta Cumbre de la OMC, que es ministerial, están haciendo estas barbaridades, no me quiero imaginar lo que va a pasar en la Cumbre del G20 que se va a realizar aquí dentro de un año 2018 y a la que vienen Trump, Merkel, Trudeau, Xi Jinping y demás. Van a blindar al país.

-El caso es que en los últimos meses ya hubo dos muertos en represiones de fuerzas de Seguridad (Santiago Maldonado y Rafael Nahuel). Opositores son detenidos en masa sin juicio ni condena previa. Y ahora a activistas y periodistas extranjeros se les impide entrar al país.

-A lo mejor entendimos mal todo el tiempo y el lema era “queremos ser como Venezuela”.

-No dejo de pensar, tampoco, que las principales coberturas sobre Argentina que hicimos los corresponsales este año y que tuvieron mayor repercusión en la prensa extranjera fueron: Detención arbitraria de Milagro Sala / Muerte de Santiago Maldonado / Desaparición de 44 tripulantes de submarino / Orden de desafuero y detención contra CFK . Ninguna buena noticia para el gobierno de Mauricio Macri. Pero volvieron al mundo.

Bueno, los dejo porque tengo que ir a recoger mi acreditación para cubrir la cumbre de la OMC. Espero que no hayan revisado mis redes.

Este material se comparte con autorización de Resumen Latinoamericano