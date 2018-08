Unos 700 niños migrantes permanecen separados de sus padres

Más de 700 menores de edad aún permanecen huérfanos después de que el régimen de Donald Trump sólo logró reunificar con sus padres, bajo orden judicial, a unos mil 800, ante lo cual el juez federal encargado del caso ha ordenado a las autoridades ubicar a los demás migrantes, incluyendo a los cientos que deportó sin sus hijos.

Las autoridades declararon que cumplieron con el plazo de 30 días fijado en la orden judicial para reunificar a los niños que había separado a la fuerza de sus padres migrantes, pero el jueza Dana Sabraw, encargado del caso, criticó a las autoridades por el proceso caótico que habían realizado.

En una audiencia sobre el asunto, el viernes, Sabraw señaló que las tres dependencias federales involucradas en el asunto de la separación, detención y ahora reunificación de las familias no lograron coordinarse entre sí desde un inicio. Lo que se perdió en el proceso fueron las familias. Los padres no sabían dónde estaban los niños, y los niños no sabían dónde estaban los padres. Y el gobierno tampoco lo sabía , afirmó.

Aunque elogió el esfuerzo gubernamental por reunificar a poco más de mil 800 niños de entre cinco y 17 anos de edad (anteriormente el mismo juez obligó al gobierno a reunificar a la mayoría de los menores de cinco años), indicó que faltaba hacer más. El gobierno tiene la culpa de perder a varios cientos de padres en el proceso y vamos a proceder hacia ahí , declaró.

El gobierno informó que 711 niños permanecen separados, porque han sido calificados de inelegibles –algunos porque sus padres tienen un historial criminal y otros problemas–, pero la mayoría de éstos, por lo menos unos 431, fue porque el gobierno deportó a sus padres y no los encuentra. El gobierno insiste que en muchos casos los padres optaron por la deportación sin sus hijos, pero varios de ellos y sus abogados han denunciado que fueron presionados o engañados por las autoridades.

Cuando el juez Sabraw giró su orden, hace un mes, el gobierno no podía identificar y ubicar de inmediato a los familiares, porque no habían creado una base de datos sobre cada familia que habían separado, informó ayer el Washington Post en un amplio reportaje sobre lo que llama tal vez la mayor debacle del gobierno de Trump.