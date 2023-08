Pueblos mapuche logran Consulta Indígena: «el Estado no puede decidir en nuestros territorios sin nosotres»

La Confederación Mapuche de Neuquén celebró que la movilización mapuche haya logrado, tras 21 años de demanda al Estado de Neuquén, que la provincia ponga en marcha el instrumento de la «Consulta Indígena». «Nunca más sin nosotras/os. El Estado no puede decidir en nuestros territorios sin nosotres. No hay viabilidad ni seguridad jurídica de un programa de desarrollo sin el Consentimiento del Pueblo Mapuche. Afirmamos esto, aplicando el derecho a defender nuestro propio concepto de desarrollo que es el buen vivir. Dentro del mapuce kimvn (conocimiento ancestral) ‘Buen Vivir’ es el equilibrio entre el ser humano y su entorno. Defendiendo el orden de la naturaleza (azmogen) que cuestiona al capitalismo devastador», remarcan. Asimismo, le reclaman al gobernador Omar Gutiérrez que «finalice las carpetas de Relevamiento de las comunidades de Vaca Muerta», ya que consideran que «no hay aplicación de la consulta sin territorio».

«¡Neuquén puso en marcha la Consulta Indígena! Nunca más sin nosotras y nosotros», celebró la Confederación Mapuche de Neuquén (Consejo Zonal Xawvnko) en un comunicado difundido en su página de Facebook: «luego de 21 años de demanda al Estado de Neuquén, la movilización mapuche logra el instrumento tan necesario y urgente para resguardar nuestra vida, cultura y territorio. Un instrumento urgente ante el avance de lo que el gobierno denomina ‘desarrollo’, que para el pueblo mapuche tiene un significado claro: territorios devastados. Ante ese futuro amenazante, es que aparece la herramienta de la Consulta que puede poner racionalidad y generar el dialogo simétrico, de reconocimiento mutuo entre las autoridades del Estado, las autoridades del Pueblo Mapuce y la industria«, afirman desde la confederación mapuche neuquina.

En la misma línea, destacan: «por eso la enorme trascendencia del Decreto que acaba de firmar el gobernador de Neuquén. En los meses de trabajo que llevó acordar el Protocolo de Consulta entre autoridades mapuche y los funcionarios designados, éramos conscientes que medio gabinete se oponía a apoyar el proceso de aprobación a la Consulta. Cabezas conservadoras y con indisimulado racismo los llevaba a demonizar este instrumento de derecho. La buena aplicación de la Consulta Indígena romperá esa construcción discursiva que llevó a muchos funcionarios a expresar: ‘nos eligieron para decidir y no para andar consultando’. U otros peores: ‘si debemos aplicar todos los derechos indígena que la Constitución afirma, la actividad extractivista sería inviable, no rentable’. Por eso el nunca más sin nosotras/os. El Estado no puede decidir en nuestros territorios sin nosotres. No hay viabilidad ni seguridad jurídica de un programa de desarrollo sin el Consentimiento del Pueblo Mapuche. Afirmamos esto, aplicando el derecho a defender nuestro propio concepto de desarrollo que es el buen vivir. Dentro del mapuce kimvn (conocimiento ancestral) ‘Buen Vivir’ es el equilibrio entre el ser humano y su entorno. Defendiendo el orden de la naturaleza (azmogen) que cuestiona al capitalismo devastador. No implica no utilizar la naturaleza para satisfacer nuestra necesidades y bienestar, sino defendiendo el equilibrio y la armonía de la vida«, señalaron.

Asimismo, en pleno año electoral, señalan que «no se ve en la plataforma de los partidos que necesitan de nuestro voto, propuesta donde los derechos ambientales, la salud de la ‘madre tierra’ y de pueblos indígenas estén incorporados. Los derechos del pueblo mapuce están contemplados normativamente, forman parte del derecho vigente, pero colisionan con lo que los gobiernos de los Estados e incluso, los partidos opositores, entienden debe ser el desarrollo«. En ese contexto, saludan «la decisión del gobernador Gutiérrez de animarse a cumplir con la Ley», y consideran: «el debate sobre la implementación de la Consulta será seria y responsable de nuestra parte, apuntando a la esencia de ese derecho que es resguardar nuestra identidad, derechos y territorios. No obstante, a la par de celebrar este enorme avance, le pedimos al gobernador que se anime a dar el otro paso que demandamos: finalice las carpetas de Relevamiento de las comunidades de Vaca Muerta. No hay aplicaci+on de la consulta sin territorio», remarcan.

En ese sentido, recuerdan que «no hay avance del Relevamiento en Vaca Muerta, retrasado sin justificación alguna«, por lo cual aseguran que continúan «en alerta en nuestros territorios comunitarios a la espera de esta respuesta puntual que evite acciones de fuerza que a todos perjudica, pero que no dudaremos en concretar«, advierten.

Finalmente, consideran que hay «una seria omisión en el Texto de Protocolo publicado» en cuanto a «lo relacionado a los derechos de igualdad de género y juventud»: «el acuerdo para el aval final del Protocolo era la incorporación de un Art. 18 que afirmara este derecho ante un patriarcado que afecta los derechos de pu zomo (mujeres mapuce)», destacan. Y agregan: «solicitamos una urgente adenda al Decreto del ejecutivo que solucione esta grave omisión. Fey Ka Mvten – ¡Mariciwew!», finaliza el comunicado de la Confederación Mapuche de Neuquén (Consejo Zonal Xawvnko).

