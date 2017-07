Pueblos de los Altos de Chiapas nombran Concejales del Concejo Indígena de Gobierno

Entre delegados y delagadas del CIG se encontraba la anfitriona, la Organización Sociedad Civil de las Abejas de Acteal, así como la Comunidad 5 de marzo adherentes a la Sexta, la organización Amanecer de Amatenango del Valle, comunidad Ricardo Flores Magón de Ixtapa, San Isidro la Libertad, las y los autónomos de vochó vó Altos, El Municipio Autónomo Vicente Guerrero, El Frente Popular Barrio Nuevo Ixtapa, Consejo Pacifista Sembradores de Paz, Red de Defensa Tenejapa, así como Semilla Digna, San Felipe Ecatepec, Pueblo Nuevo Movimiento Popular de la Resistencia.

Una multitud de hombres, mujeres, niños y niñas acompañaron este “día importante para nosotros los pueblos que pertenecemos al Congreso Nacional Indígena, hoy una compañera y un compañero van a recibir un cargo, estas dos personas fueron elegidos por nuestros respectivos pueblos”, dijo en Bats’i k’op don Vicente, presidente de la Mesa Directiva de las Abejas de Acteal.

Tras varias asambleas de los pueblos de la región fueron elegidos: José Jimenez Castellanos integrante de la organización Semilla Digna y Guadalupe Vásquez Luna, víctima y sobreviviente de la masacre de Acteal y miembro de Las Abejas. Para la elección del concejal y la concejala se tomó en cuenta la permanencia y pertenencia al CNI, ambas organizaciones han caminado dentro de la casa de los pueblos indios en el luchar del día a día por un mundo mejor.

El trabajo no será fácil, pues tendrán que dejar su casa, sus familias y sus actividades cotidianas para llevar la palabra de muchos pueblos. Pero en este caminar no estarán solos, los acompañaran los pueblos y comunidades a las que pertenecen y de quienes son voz.

El compañero de las Abejas de Acteal delegado del CNI explicó un poco de la historia y memoria de la organización, compartió cómo “fue un plan de dios, donde planeó, donde organizó un lugar para escuchar sus llantos, para escuchar sus sufrimientos, para escuchar cómo está viviendo cada uno de sus hijos… por eso este lugar es lugar Sagrado”, en referencia a la tierra de Acteal bendecida con la sangre de las 45 personas asesiadas junto a las 4 semillas.

En medio de la ceremonia al modo tsotsil de Chenalho se realizó una procesión con la Virgen de la Masacre de Acteal, quien también les acompañará en su andar protegiéndolos y brindando fuerza, ella “tiene que estar presente como nuestra madre, que ella va a dar fuerza, ánimo a los concejales”, dijo durante su participación la compañera María Vásquez de las Abejas de Acteal.

Durante el acto de toma de protesta se entregó un manto y bastones de mando, símbolos de fuerza, esperanza, y responsabilidad. Enseguida tomó la palabra Guadalupe Vásquez, quién humildemente compartió su sentir ante el trabajo que le significa ser una concejala del CIG:

Me siento como una niña que apenas aprende a gatear y le han dado un cargo, y yo les estoy pidiendo que me tomen de la mano, que no me suelten, que me enseñen a caminar, que me guíen hacia dónde, y qué hacer, cómo hacer. Yo me estoy entregando a mi pueblo, a mi gente, no estoy para mandar, estoy para recibir órdenes, lo que me digan lo voy a hacer… para que aprenda a servir, no a servirme de mi pueblo, sino a servirle a mi pueblo

Por su parte, el compañero José Jiménez dijo en su palabra los caminos que toca por recorrer para “trabajar juntos por la justicia, y todos lo vamos a buscar, todo lo vamos a vivir”

En medio de consignas de solidaridad y alegría por los concejales concluyó la ceremonia con un mismo grito: ¡Vivan los concejales!,¡Viva el CNI!, ¡Viva el Concejo Indígena de Gobierno!, ¡Viva la lucha de los pueblos indígenas organizados!

Este 15 de julio de 2017, alrededor del medio día en la Tierra Sagrada de los Martires de Acteal se dieron cita diversas organizaciones y colectivos para celebrar y llevar a cabo la toma de protesta de los representantes de los pueblos tsotsiles de la zona Altos de Chiapas en el Concejo Indígena de Gobierno (CIG), impulsado por el Congreso Nacional Indígena (CNI).