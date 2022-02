Padres y madres de los 43 denuncian que se criminaliza la lucha por encontrar a sus hijos

Comunicado completo:

Ayotzinapa, Guerrero a 28 de enero del año 2022.- El día de hoy más de 800 policías arribaron a la caseta de Palo Blanco para impedir que padres y madres de los 43 desaparecidos y estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa protestaran en ese lugar. Con este acto el gobierno niega nuestros derechos de libertad de expresión, dar información y protestar por la desaparición de nuestros hijos.

Las madres y padres de los 43 cada fin de mes, mediante esta forma de protesta expresamos nuestra exigencia legítima de que nuestros hijos sean presentados con vida, difundimos información a la población que pasa por la vía pública a cerca de los pocos avances de la investigación y mostramos nuestra inconformidad por la acción ilegítima e ilegal de todas las fuerzas de seguridad que participaron de manera directa e indirecta en la desaparición de los 43 estudiantes el día 26 de septiembre de 2014 y que varios de sus miembros no han sido investigados ni sancionados.

El gobierno federal y estatal con esta acción cerró los canales de la libertad de expresión e información, canceló los derechos de libertad de reunión, asociación y a la protesta social. No existen fundamentos sólidos para impedir que las madres y padres de los 43 protestáramos, no se causa daño a terceras personas, puesto que no se altera la libre circulación de los transeúntes o turistas que viajan a Acapulco, no se pone en riesgo la vida de las personas ni se genera violencia con nuestro acto de protesta ¿por qué entonces cancelar y restringir estas prerrogativas?

Las fuerzas asestaron un duro golpe al movimiento social en Guerrero y el país, al impedir que un movimiento social emblemático a nivel nacional protestara para exigir sus legítimas demanda.

El gobierno muestra su poder represivo contra quienes protestan, contra quienes reclaman derechos legítimos como la vida y la libertad, mientras que es complaciente contra los grupos delictivos que generan terror y muerte en la entidad.

Efectivamente contrasta esta muestra de poder y de uso de la fuerza contra movimientos sociales con la actitud timorata y cómplice que las autoridades estatales exhiben frente a los grupos delictivos que ejercen un autogobierno y controlan territorios en Municipios como Tixtla, Quechultenango, Chilapa, Tlacotepec, San Miguel Tototlapa y toda la franja de la Costa Grande, zona norte y Tierra caliente donde los grupos delictivos ejercen su autoridad y siembran el terror a plena luz del día sin que autoridad alguna se siente interpelada por esta situación.

En la misma zona donde a las madres y padres se les impidió protestar un día anterior un grupo armado irrumpió en la población de Buena Vista de la Salud asesinando a cuatro personas incluido el dirigente de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación (CETEG) Mario Zamora, pese a que los pobladores solicitaban la presencia de las fuerzas de seguridad fue nula la respuesta. Solo después de ocurrido los asesinatos llegaron para realizar las investigaciones.

Lo anterior evidencia que el gobierno no le interesa establecer el orden, ni evitar la violencia, su objetivo es impedir la protesta social, socavar la organización popular y medrar la libertad de reunión, como lo hicieron con las madres y padres de los 43.

La rapidez con la que movilizaron las fuerzas de seguridad el día hoy para hacer nugatorio nuestros derechos a la libertad de expresión y derecho de protesta, no se observó cuando desaparecieron a nuestros hijos. Pasaron más de seis horas y nunca llegaron las fuerzas de seguridad para salvar la vida de nuestros hijos, pero hoy sí muestran su fuerza para acallar nuestras voces y silenciar nuestra digna rabia.

Por lo anterior, llamamos a las mujeres y hombres de nuestro estado a mantener la organización popular, a manifestarnos para exigir nuestros derechos y a protestar por las injusticias cometidas contra los de abajo, por ello invitamos a una gran movilización social este 02 de febrero, con ocasión de un aniversario luctuoso del profesor y comandante Genaro Vázquez Rojas.

Le decimos al gobierno no nos amedrentan sus posturas autoritarias y represivas, seguiremos luchando incansablemente por la presentación con vida de nuestros hijos y continuaremos con nuestras protestas legítimas en todas sus formas.

Atentamente

Comité de padres y madres de los 43.