Pacto patriarcal agrava la desaparición de mujeres en Oaxaca

Las mujeres prácticamente no tienen existencia social ni política ante los gobiernos comunitarios de Oaxaca -generalmente de estructuras patriarcales y machistas-, que impiden su desarrollo social, físico e identitario. Muchas de ellas tampoco existen jurídicamente, al no tener acta de nacimiento. Cuando una mujer es víctima de desaparición, es nuevamente victimizada porque no la buscan en su propia comunidad por el hecho de ser mujer; suponen que se fue con el novio o que se lo buscó por vestir de cierta manera.

Y si alguien se atreve a denunciar, los órganos del Estado de Oaxaca, como las Fiscalías, simulan las búsquedas y simulan la elaboración de registros, sumergidos en los prejuicios de género y el desconocimiento de las leyes (por ejemplo, muchos desconocen que oficialmente ya no hay que esperar 72 horas para levantar una denuncia). Por lo tanto, hay una subrepresentación de los casos, y si bien los datos son alarmantes, se registran menos de los que ocurren.

Esto es parte de los hallazgos de un equipo de investigación del Departamento de Ciencias Políticas y Sociales de nuestra IBERO, que partió de la categoría teórica de la desaparición por género para analizar esta problemática de la mano de colectivas y colectivos de la sociedad civil, así como del Instituto Municipal de la Mujer de Oaxaca. Además del proyecto académico, las y los investigadores, con el propósito de socializar esta información de manera clara y sencilla a todo tipo de público, elaboraron la siguiente infografía y video:

En el fenómeno de la desaparición de mujeres en Oaxaca, del que cada año suben los casos, “hay una gestión política que da cuenta del funcionamiento orgánico de un pacto patriarcal en el que participan tanto los gobiernos comunitarios como las instituciones del Estado”, explica el Dr. Carlos Alberto Díaz González, quien junto con la Mtra. Claudia Zamudio Lazarín imparte la materia de Métodos de Investigación de la Licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública. Las y los estudiantes de este curso completan el equipo.

El Dr. Díaz González agrega que no hay en realidad un proceso de justicia, de castigo para los funcionarios públicos que revictimizan, que ocultan las cifras o las historias, y que protegen a funcionarios que participan de esas redes de desaparición desde el poder; así, el Estado tiene participación por omisiones y por acciones. “Esos cuadros burocráticos del Estado se sancionan a sí mismos si tienen una falta”, quizá se redacte un oficio y no pasa a mayores.

Crisol de investigación en todos los niveles

La materia Métodos de Investigación, incorporada recientemente con nuestros planes de estudio Manresa, fue el punto de confluencia entre la Maestría en Sociología (desde donde se elaboró la categoría de desaparición por género), el Doctorado en Ciencias Sociales y Políticas, y estudiantes del tercer semestre de la Licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública.

Este último componente estudiantil fue el encargado de gestionar una extensa entrevista colectiva con las organizaciones oaxaqueñas que viven este fenómeno en carne propia. Las y los alumnos participantes son: Hernán Franco García, Aldo Said Puentes Sánchez, Natalia Sánchez Martínez, Juan Pablo Flores, Paulina Córdova Cantú, Paola Cozid Aguilar Olvera y María Eugenia Nicole May de León.

Este proyecto, que se extendió a lo largo del semestre y tiene la intención de continuar, forma parte de un ejercicio más amplio que está comenzando: el Laboratorio de Investigación y Desarrollo, que creará vínculos no solamente al interior del Departamento sino hacia afuera.

Este material se comparte con autorización de la IBERO