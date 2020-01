Organizaciones repudian brutal represión contra Caravana Migrante en México

Compartimos el mensaje de solidaridad en el que varias organizaciones denuncian la represión en la frontera sur de México por parte del gobierno federal, a través de la Guardia Nacional, el Instituto Nacional de Migración y el ejército, contra los miles de centroamericanos que integran las caravanas migrantes:

A las niñas, niños, mujeres y hombres que caminan en las Caravanas de Migrantes:

Este mensaje es de solidaridad hacia ustedes, pero sobre todo de repudio a la violencia militar, las torturas, detenciones arbitrarias y deportaciones ilegales que el gobierno mexicano, con su recién creada Guardia Nacional, está cometiendo en contra de ustedes migrantes, desplazados y solicitantes de asilo y refugio en México. Al cometer esta que consideramos es una guerra total en contra de ustedes, el gobierno mexicano vulnera los acuerdos internacionales de los cuales ha sido impulsor, mintiendo de forma flagrante a los medios de comunicación y a la opinión pública.

Nosotras y nosotros, ciudadanas en México y fuera de él, hemos seguido con atención las noticias y los comunicados que ustedes como Caravana, como movimiento que camina a favor de la vida, han difundido pidiendo la atención del gobierno y la sociedad mexicana para que escuchemos las causas que les condujeron a caminar juntxs en Caravana hacia el norte de nuestro continente para alcanzar una vida que se pueda vivir sin violencia, sin miseria y sin impunidad.

Este mensaje es para hacerles saber que escuchamos sus voces y vemos en sus pasos la dignidad de quien migra o se desplaza para preservar la vida propia y de sus hijos e hijas. Respaldamos su movimiento porque entendemos que en su caminar está el ejercicio del derecho humano a la movilidad, sabemos que las instituciones mexicanas no están garantizando su derecho a la vida, a la movilidad, su integridad personal y colectiva. También queremos que sepan que estamos buscando formas concretas para luchar de la mano con ustedes contra los gobiernos que los expulsan, los gobiernos de los países de tránsito y el gobierno norteamericano.

Contrario a las acciones del gobierno federal, queremos expresar que les damos la bienvenida a México, tierra que expulsa desde el siglo pasado a uno de cada diez de nosotras y nosotros, pueblo que se sostiene sobre todo de las remesas que envían nuestrxs familiares desde el otro lado del muro, donde trabajan clandestinizados por las políticas de odio racial y colonial que el estado norteamericano impone sobre ustedes y nosotrxs.

Abrazamos su caminar. Escuchamos su palabra. Repudiamos la violencia policial y militar usada en su contra. México ha sido un ejemplo de país santuario, de refugio para muchas generaciones de extranjeros perseguidos y así queremos que siga siendo y así lo exigimos a nuestrxs gobernantes.

En solidaridad:

Colectivo LasVanders, Elvira Arellano, Daniel Jiménez Cacho (actor), Diego Osorno (Escritor), Dolores París Pombo (COLEF), Leticia Calderón (Instituto Mora), Amarela Varela (UACM), Emiliano Monge (escritor), Carlos Heredia (CIDE), Ernesto Betancourt, Nathailie García, Itzel Eguiluz, Gina Garibo (Pueblo Sin Fronteras). Guillermo Ramírez (UNAM), Amparo Sevilla Villalobos, Arturo Carrasco-Gómez, Anna Mary Garrapa (IIS-UNAM), Antonio Román Molina (UNAM), Pablo Reyna Esteves (Ibero CdMx), Enrique Coraza de los Santos (Ecosur), Fernando Valadez (Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad), Alejandro García Juárez (Instituto Mora), Instituto de Investigaciones y Práctica Social y Cultural AC (IIPSOCULTA AC), Svenja Kloss, Francis Johanna Sosa López, Nosotras por Nosotras Morelia, colectiva feminista, Jill Anderson, ODA, Guadalupe Ortega Rodríguez, Luicy Pedroza (GIGA), Natasha Uren Vázquez (Activista), Livia Isabel Valles Huerta, PREVENCION, CAPACITACIÓN Y DEFENSA DEL MIGRANTE, A C. (PRECADEM), Luis Sotelo, Habacuc Lopez, Club Waukeegan Tonatico, Maria Garcia (Coalición Binacional vs Trump), Taurino Castrejón, Red Migrante del Sur, Wilner Matelus (Comité Afromexicanos y Naturalizados AC), Armando Bolaños El Estado 33 Migrante, Efraín Galicia Res (Migrante Puebla NY), Jesús Persino (Red Migrante de Puebla), Ricardo Compaign (Grupo Brecha Campeche), Marisela Quinto (La Forja), Mario Estrada (Fuerza Migrante Pilcaya), Federico Campbell Peña (La Hora del Migrante), Carlos Altamirano (cineasta), Roberto Guillén (Somos Migrantes Monterrey), Federico Saenz (Estado Migrante La Laguna Torreón), Miguel Quevedo (Círculo Social Macuspana Tabasco), Ana Colin Izquierda Verde, David Maciel (UCLA), Antonio Tenorio Adame (BUAP), Juventino Montiel (Movimiento Binacional por la Esperanza), Carlos Martínez Rentería (Revista Generación), Benjamín Anaya, Yesica Duarte (Comité Stop Trump), Felipe Posadas y Gabriel Macotela, Colectivo de Artistas vs Donald Trump. Sergio Arau (músico), Fernando Suarez (Solar Guerrero Azteca Project), Olivis Barrionuevo (Proyecto Monarca Los Ángeles), Wendy de la Rosa (Coordinadora 1 de Mayo), Macaria España (Stop Trump Guanajuato), Humberto Salinas Cepeda (Red Migrante Monterrey), Fidelia Caballero (Stop The Wall San Luis Sonora), Jaime Martínez Veloz, Lorena Villavicencio, Dante Colin (Alcalde Tonatico, Estado de México), Rodrigo Ayala (Pintor), Selma Beraud (actriz), Yuriria Iturriaga (historiadora), Luis Prieto (historiador), Sergio Valero (escritor), Laura de Ita (actriz), Gerardo de la Torre (escritor), Yuriria del Valle (actriz), Teresa Solís (cineasta) Saudí Batalla (cineasta), Francisco Xavier Guerrero (INAH), Jorge Meléndez (periodista), Ramsés Ancira (productor), Enrique Mejía Sánchez (SurTlalpan AC), Rogelio Montemayor (Ciudad Juárez), Irma Garrido (Tijuana Reactiva AC), Carlos Odriozola (CECODI AC), Sergio Garcia “Checo” (Red Neza York), Frente Migrante Dallas, Paramo Hernández, Martha Tagle, Luis Magans (Unión Cívica 1 de mayo), Rosa Martha Zarate (Ex Braceros San Bernardino, California), Ricardo Juárez Nava (Mexicanos sin Fronteras Arkansas), Katia Anaya (Sin Fronteras Washington DC), Carlos Arango (Casa Aztlán, Chicago), Juan Carlos Guerrero (Club Chilango de Los Ángeles), Salvador Reza (Phoenix), Seuz Morales, Gabriela Cuevas (Unión Interparlamentaria Mundialista), Jorge Rohen, Ki Victorieux, Moisés Ornelas, Román Díaz Vázquez (Abogados Amparistas AC).