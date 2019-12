Mujer atacada con ácido en Oaxaca, lleva 3 meses hospitalizada y agresores siguen sin castigo

«Esto es una chingadera”, a tres meses de que la saxofonista María Elena Ríos Ortiz fue atacada con ácido en su cuerpo, presuntamente por órdenes de un empresario y político vinculado al PRI, la Fiscalía General de Oaxaca no solo ha solapado este intento de feminicidio sino que ahora ni siquiera recibe ni le contesta las llamadas a la familia que exige justicia.

También te puede interesar: Atacan con ácido a mujer en el interior de su casa en Oaxaca

Así lo dio a conocer la responsable del área jurídica de Consorcio para el Diálogo Parlamentario de Oaxaca, Yésica Sánchez Maya, quien agregó que este caso es indignante porque está quedando en evidencia la falta de voluntad política del gobernador Alejandro Murat Hinojosa.

Y en segundo lugar evidencia que no funciona el área de atención a víctimas tanto de la Secretaría de la Mujer Oaxaqueña (SMO) como de la Fiscalía General de Oaxaca (FGO).

Considera que si el Fiscal no puede con el paquete que renuncie y que se vaya al gabinete de Murat si pretende solapar su administración, pero que no disimule que hace por las mujeres con postales en Twitter.

De igual forma, cuestionó al Congreso de Oaxaca por solapar la ineptitud y omisión del Fiscal, al que deben llamar a cuentas.

La agresión

Cabe mencionar que el caso de María Elena Ríos Ortiz, de 26 años de edad, ocurrió el 11 de septiembre cuando un hombre la atacó rociándole ácido en Huajuapan de León y desde entonces permanece internada en el Hospital Civil de la Ciudad Oaxaca, donde al parecer le han realizado algunas cirugías para injertar piel pero no han funcionado porque todavía no le extraen el ácido.

El caso volvió a tener impacto en las redes sociales ante la desesperación de amigos y familiares que piden ayuda económica para que la saxofonista sea trasladada a un hospital privado o de especialidades debido a que carecen de recursos.

Mencionaron que la familia ha permanecido en silencio durante tres meses por temer a sufrir represalias debido a que en el caso ha sido involucrado como autor intelectual un prominente empresario y político del PRI.

Insistieron en que la Fiscalía de Oaxaca tiene identificado al agresor; sin embargo, como en el caso de la hija de la periodista Soledad Jarquín, asesinada en Juchitán, no ha procedido porque están involucrados personajes políticos.

Un familiar resaltó que “mi hermana dio una declaración y dice claramente quién es, ella sabe quién es, la Fiscalía sabe quién es, todos sabemos quién es, pero no hay detenidos, todo indica que lo están protegiendo”.

Sánchez Maya dijo que “es muy grave el descuido de la Fiscalía que ya no les recibe a la familia cuando el tema prioritario es fincar la responsabilidad a los responsables, tanto materiales como intelectuales.

“Como hay clase política involucrada no pasa nada. Urge que Fiscalía detenga a los responsables y tome en serio su trabajo porque lo que ha quedado en evidencia es que a una sobreviviente le han mostrado poco interés y no es posible que no haya sido canalizada a hospitales especializados.

“No están atendiendo a la familia de la artista que ha sobresalido pero que tiene origen humilde y que además tiene miedo que vaya a haber represalias.

“Por cualquier cosa que suceda va a ser responsabilidad del fiscal. No sé qué espera, que se muera la chava. No han sacado el ácido, es una chingadera lo que hace el fiscal y lo que hace el Congreso para simular. Ya no solamente es que maten a las mujeres sino que hay desplante de la Fiscalía hacia las mujeres”, remató indignada.

Publicado originalmente en CIMAC Noticias / Página3