Más del 14 por ciento del territorio en Perú está concesionado a mineras

Con cerca de 19 millones de hectáreas y una tendencia estable, la minería ocupa más del 14% del territorio nacional.

Así lo revela la organización Cooperacción, que detalla que las regiones cuyas superficies están más ocupadas por concesiones mineras son Apurímac, Moquegua, La Libertad, Áncash y Lima.

Como recuerda la organización, si bien el surgimiento de nuevos proyectos mineros evidencia que el territorio peruano está mucho más explorado que en décadas pasadas, las empresas argumentan que el clima para la inversión no es el ideal.



El aumento de las concesiones mineras en el país ha coincidido con ciclos de precios altos, donde los mercados financieros se abren a sectores como el minero y los presupuestos de exploración se incrementan sustantivamente.

Esta situación, apunta Cooperacción, eso se traduce normalmente en una mayor actividad en los territorios y la consiguiente demanda de concesiones.

Así se ha podido apreciar en el Perú, durante la década de 1990 y luego en el ciclo de alza de precios de materias primas entre el 2033 y 2012.

Situación global

El reciente análisis de Cooperacción también toma en cuenta que los mercados financieros pueden mostrar cierta cautela por los niveles de incertidumbre sobre la economía mundial a causa de los efectos no superados de la pandemia y el escenario bélico en Europa del Este.

Esta situación se produce a pesar de que ya estamos en un nuevo ciclo de precios altos sobre los minerales.

“El presupuesto global anual agregado de exploración no ferrosa en 2021 ya ha crecido en un 35%; lo que significa que pasó de US$ 8.3 mil millones en 2020 a US$ 11.2 mil millones en 2021”, indica el análisis.

“La proyección para el 2022 es que el presupuesto de exploración global crecería entre un 5% y 15%”, se resalta.

Escenario nacional

Los datos presentados la organización detallan que la cifra exacta del territorio peruano concesionado es 18 millones 928 mil 462,82 hectáreas.

A pesar de que esta cifra, que representa el 14.69% del territorio peruano, tiene una tendencia estable, no es la más alta que ha tenido el país.

En 2013, se llegó a concesionar 26 millones 885 mil 406,02 hectáreas (21.3%) del territorio nacional.

Como figura en el gráfico, Apúrimac, Moquegua, La Libertad, Áncash y Lima son las regiones que tienen una mayor superficie concesiones mineras, con más del 40% de su territorio ocupado.

Sin embargo, a mayo de este año, Arequipa es el departamento con mayor extensión de concesiones, con 2 millones 276 mil, 716, 66 hectáreas.

Cooperacción apunta que, si bien no todas las concesiones se convierten en minas, en todas las regiones señaladas “ha habido una fuerte expansión de la actividad minera en las dos últimas décadas”.

Este factor se ha visto evidenciado en el desarrollo de mega proyectos y en el salto productivo en minerales como el cobre y el oro, entre otros.

Mientras que las empresas aluden a temas sociales y políticos para referirse a un clima de inversión minera no tan favorable, los datos revelan que, comparativamente, el territorio peruano está bastante más explorado está mucho más explorado que hace 20 o 30 años, señala Cooperacción.

“Tomando en cuenta todas estas variables y sobre todo si las cotizaciones de los minerales se mantienen en los actuales niveles, no sería raro que las concesiones mineras comiencen a aumentar en los próximos meses”, subraya.

Con información de Cooperacción.

Publicado originalmente en Servindi