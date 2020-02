Los medios divulgan los casos de feminicidio como un espectáculo

Dar visibilidad al feminicidio y diferenciarlo de otros homicidios es importante porque es un crimen que se comete de una forma particular contra alguien que mata poco, “tenemos un frente masculino que señala que los hombres mueren más frecuentemente asesinados”, explicó Rita Segato, antropóloga y especialista de género, en entrevista con la Comisión Interamericana de Mujeres de la Organización de los Estados Americanos.

De acuerdo con la activista de origen argentino, el feminicidio es un crimen injusto, las mujeres matan poco, hay una falta de proporción en lo que ellas atentan contra la vida, “basta ver las cárceles, cada vez hay más mujeres presas pero son por delitos de tráfico o complicidad con éste, crímenes que no atentan contra la vida”, aseguró.

“Matamos poco y en relación a eso morimos cruelmente asesinadas”, indicó la especialista en temas de género. Es injusto porque las mujeres no están armadas y no representan el belicismo y violencia de la sociedad. Los crímenes contras ellas son “menores” en la concepción y mentalidad de los jueces y operadores de derechos, “tanto policías como jueces consideran que las agresiones contra las mujeres son un crimen menor, aunque salió de la figura jurídica, la idea de la pasión y la emoción fuerte, no salió de la cabeza de los jueces”.

En ese contexto, Ley Modelo Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Muerte Violenta de Mujeres y Niñas es importante, ya que la forma en que son divulgados los casos de feminicidio, se transforman en una especie de espectáculo. Es urgente llamar a una discusión de los medios en dos cuestiones: cómo se divulga la violencia contra la mujeres porque ese espectáculo, en el fondo, a veces llama a la imitación; y, por otro lado, cómo se divulgan los instrumentos, es decir, una ley es un deseo de la sociedad, “los medios de comunicación aquí son fundamentales para indicar cómo dar a conocer ese deseo”.

Rita Segato exhortó a todas esas mujeres que luchan por sus casos, observando la impunidad y tratando de acceder a la justicia, a no desistir nunca, aunque les lleve mucho tiempo y esfuerzos. “Cada vez que nos defendemos personalmente en cada una de nosotras estamos defendiendo a un gran número de mujeres, cada vez que conseguimos hacer justicia estamos garantizando justicia para muchas más”.

Este material se comparte con autorización de UNAM Global