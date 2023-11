Liberan al base de apoyo zapatista Manuel Gómez Vázquez

Ciudad de México | Desinformémonos. El base de apoyo zapatista Manuel Gómez Vázquez fue puesto en libertad este jueves luego de que se demostró «rotundamente la falsificación de un delito que nunca cometió» y por el que estuvo preso desde el 4 de diciembre de 2020 en Oconsigo, Chiapas, celebró la Red de Resistencia y Rebeldía Ajmaq.

«La libertad de Manuel no es una concesión del Estado mexicano, ni es prueba que el sistema de impartición de justicia funcione, muy al contrario, demuestra un Estado criminal con estructuras para reprimir, capaz de fabricar delitos», criticó la Red Ajmaq en un comunicado.

Precisó que el proceso de la audiencia contra Manuel, que inició el pasado 14 de noviembre, evidenció «la maquinaria de tortura que es el sistema penal», que implica desde la acusación sin pruebas por parte de un fiscal «que sólo por retrasar el proceso continúa pidiendo prórrogas para que sus testigos, que nunca llegaron, se aparezcan; hasta limitar el número de observadores para entrar a la audiencia pública, sin ninguna razón».

«Frente a todo su ridículo despliegue de poder la dignidad se hizo resonar y se coló dentro de un tribunal corrupto para ganar una batalla y plantar un poco de vida entre tanta muerte», agregó la Red.

Manuel Gómez Vázquez, tseltal de 23 años, fue detenido arbitrariamente el 4 de diciembre de 2020 y sometido a tortura física y psicológica por un delito prefabricado por las autoridades. La Red Ajmaq recordó que «estas mismas estructuras criminales también han mantenido secuestrado en prisión desde noviembre del año pasado» al base de apoyo zapatista José Díaz, maya Cho’l, por lo que exigió su libertad inmediata e incondicional.

A continuación el comunicado completo:

Al Congreso Nacional Indígena

A la Sexta nacional e internacional

A las Redes de Resistencias y Rebeldías

A las personas que siembran Dignidad y Organización



Compañer@s, estamos felices de compartirles que nuestro compañero Manuel Gómez Vázquez, Base de Apoyo del EZLN, el día de hoy 16 de noviembre del 2023,quedó en libertad al demostrarse rotundamente la falsificación de un delito que nunca cometió.



Su familia, digna e incansable, han estado junto a él, dándole todo el apoyo para resistir día a día la tortura de estar injustamente privado de la libertad.



Debemos aclarar que la libertad de Manuel no es una concesión del Estado mexicano, ni es prueba que el sistema de impartición de justicia funcione, muy al contrario,demuestra un Estado criminal con estructuras para reprimir, capaz de fabricar delitos. El proceso de la audiencia continúo demostrando la maquinaria de tortura que es el sistema penal. Desde la acusación por parte de un fiscal sin pruebas que sólo por retrasar el proceso continúa pidiendo prórrogas para que sus testigos, que nunca llegaron, se aparezcan; hasta limitar el número de observadores para entrar a la audiencia pública, sin ninguna razón. Frente a todo su ridículo despliegue de poder la dignidad se hizo resonar y se coló dentro de un tribunal corrupto para ganar una batalla y plantar un poco de vida entre tanta muerte.



El tiempo robado a Manuel por parte del Estado mexicano y el gobierno en turno no lo podrá recuperar nunca, pero la dignidad y su caminar en la resistencia jamás se lo pudieron arrebatar. A pesar de tener a Manuel como rehén por 2 años y 11 meses, por ser zapatista, resistir, organizarse y rebelarse a este sistema de muerte para luchar por la vida y construir autonomía.



Ha sido la digna lucha de Manuel, su familia, y de todxs quienes se han sumado a ella lo que ha hecho posible esta victoria. Conocimos a Manuel en uno de los rincones más obscuros de este sistema de muerte, sin embargo nos enseñó en cada visita su fortaleza, su dignidad, su caminar firme y una sonrisa que nos abrazaba de esperanza. Ha sido, es y será un gran ejemplo para todxs nosotrxs.



Queremos agradecerles a todxs quienes estuvieron al pendiente y se han sumado a esta lucha. Cada acto, cada vídeo, cada palabra,cada dibujo y cada gesto le hizo saber a Manuel y a su familia que no estaban solxs. De todo corazón, mil gracias compas.



Sin embargo esto aún no ha acabado, son miles y miles lxs compas presxs políticos que se encuentran en todo el mundo rehenes de los diferentes Estados, privadxs de su libertad por el grave delito de luchar por un mundo mejor.



No olvidamos que nuestro compañero Manuel, sufrió tortura física y psicológica, y estuvo secuestrado en prisión por el mal gobierno y sus estructuras burocráticas que funcionan para sí mismos. Éstas mismas estructuras criminales también han mantenido secuestrado en prisión desde noviembre del año pasado, a nuestro compañero José Díaz, maya Cho’l, Base de Apoyo del EZLN, acusado de un delito que no cometió. Por lo que seguimos exigiendo su libertad inmediata e incondicional.



¡¡No descansaremos hasta verlo en libertad!!



Libertad a todxs lxs presxs políticos



¡¡La lucha sigue!!

Red de Resistencia y Rebeldía Ajmaq