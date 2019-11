La marcha de la dignidad en Bolivia

12 de noviembre, 2019

La marcha llega pasadas las 3 de la tarde a la Plaza San Francisco. La whipala viste de color la calle. Como un río bajaban las alteñas y alteños ocupando toda la Avenida Mariscal Santa Cruz pidiendo respeto a su gente y a los símbolos que les representan en este ambiente de violencia y racismo que viene cubriendo el país desde después de la celebración de los comicios del 20 de octubre -teñidos de irregularidades. Le quieren devolver la dignidad a la bandera de los pueblos originarios que fue quemada por algunos policías esta semana (recordemos que se amotinaron en sus cuarteles antes de que Evo Morales presentara su renuncia) . Y también a su pueblo, que fue maltratado y despreciado en boca de Añez cuando se refirió de forma despectiva a las mujeres que llevan pollera. La bandera tricolor se convirtió en símbolo de las primeras marchas que denunciaban el fraude electoral y pedían democracia. Hoy lo es la Whipala.

Pero esto va más allá de las banderas. Es una marcha de memoria, dignidad y respeto en la que, a pesar de haber personas de distintos tintes políticos, todos y todas salieron a marchar porque no quieren retroceder en los derechos conquistados.

Independientemente de que muchos se sientan estafados por las irregularidades que hubo en el proceso electoral; otros, abandonados por Evo y otras, traicionadas e indignadas por las políticas llevadas a cabo por él en los últimos años o su voluntad de perpetuarse en el poder -en vez de dejar que otros pudieran ser también líderes del Movimiento Al Socialismo (MAS). Hoy se trata de respeto y dignidad. Mujeres de pollera con sus aguayos cargando wawuas (bebés) o comida, gente mayor, muy mayor, marchando al ritmo de los jóvenes y dejando claro qu eno van a dar ni un paso atrás en sus conquistas. “El Alto está presente”, corean. No están dispuestas a desaparecer de nuevo.

[Video: Las alteñas y alteños marchando en el centro de Bolivia]

“La Whipala se respeta, carajo”

“Venimos muy ofendidos porque esta whipala representa a los pueblos originarios y ayer los policías las quemaron. Esta es la molestia de todos los alteños. No es tampoco la bandera del MAS ni de Evo Morales” , dijo uno de los manifestantes. Las mujeres gritan “’¡la pollera se respeta!” y se refieren a las declaraciones de Janine Añez cuando esta semana se refirió a los alteños de forma despectiva. Todos insisten en dejar claro que son gente de paz, que no tienen nada que ver con los asaltos que tuvieron lugar el pasado domingo en el Alto y que no son violentos. “nos sentimos abandonados también por Evo”, dicen.

Al llegar cerca de la Asamblea Legislativa, se topan con los militares y los policías a los que les exhortan: “tienen miedo, pidan apoyo”. De hecho, algunos manifestantes con los que podemos hablar nos dicen que algunos de los militares son sus hijos y que les han obligado a salir a las calles. “Son nuestros hijos los que salen a las calles”

(vídeo) https://youtu.be/2uV5yKRF3mk

También paceños se unieron a la marcha porque, por primera se sentían representados. Es el caso de Emma Rada, activista feminista pluridiversa que asegura que era una protesta de unión, de memoria y también para pedir que no se retroceda en los derechos que se han conquistado y que nadie les ha regalado.

Bajo el grito de “policía, motín, El Alto no te quiere” repudian el amotinamiento de los policías en los cuarteles y denuncian que los asaltos que sufrieron los vecinos y vecinas de El Alto la noche del pasado domingo y que fueron atribuidos a grupos violentos orquestrados por la derecha y particularmente por el movimiento cívico cruceño que lidera Camacho.

Memoria y autoorganización

Los alteños y alteñas insistieron en que no les convocaba nadie. Tampoco los comités vecinales de El Alto que, a raíz de la llegada de la alcaldesa Soledad Chapetón se dividieron. Se centraron en defender la whipala que, como explica este manifestante, en algun momento se quiso identificar con el partido del Movimiento Al Socialismo.

Gritan “No tenemos miedo, Carajo” y “Mesa, Cabrón, Octubre no se olvida” refiriéndose a la represión sangrienta llevada a cabo en Bolivia durante Octubre de 2003 en el marco de convulsiones sociales generadas tras el anuncio de una serie de medidas propuestas por el Gobierno del Presidente Gonzalo Sánchez de Lozada quién autorizó la intervención militar contra acciones protagonizadas por civiles durante la Guerra del gas y que cobraron la vida de al menos 63 personas. Ese octubre culminó con la renuncia de Sánchez de Lozada. Carlos Mesa era entonces vicepresidente. Y siguen con gritos de “Mesa, Camacho, la misma porquería”.

Violeta Tamayo de la organización Lorci-Pan y Rosas, acompaña la marcha y comenta que existe un profundo descontento con lo que está pasando. “Se está consolidando un golpe cívico – militar que no se puede dejar pasar. Si bien existe mucho descontento con Evo Morales, por ejemplo, nosotros nunca hemos dado apoyo político al MAS, pero hay que hablar claro: Lo que está en curso es un golpe de estado y nuestro descontentamiento no lo puede capitalizar la derecha. Lo interesante de la marcha es que ha sido autoconcovada y de hecho han increpado y sacado de la marcha a una persona del MAS identificada (gritaban consignas puramente masistas) y han dicho que ha sido el MAS que ha entregado los movimientos sociales a la derecha y que han huido cobardemente. Y ahora los que vamos a enfrentar a esta derecha fascista que está subiendo, a esta derecha que también el gobierno ha favorecido con políticas económicas pro-capitalistas vamos a ser los que siempre hemos combatido en las calles, no va a estar Generación Evo o la Columna Sur de la clase acomodada afrontando el golpe que está en curso sino que van a ser todas estas personas que han bajado determinados desde el Alto que han bajado con toda fuerza y combatividad, que han bajado reivindicando que el Octubre de 2003 no se olvida.

(Entrevista a Violeta Tamayo: https://youtu.be/8BvzL5jNyYs)

Subiendo hacia la Plaza San Francisco nos encontramos con paceños que se unieron a la marcha también con su whipala: “Nosotros somos paceños de La Paz. Han creído que eran grupos afines al MAS nomás. Pero no. Nosotros somos comerciantes, trabajamos día a día, no tenemos unos puestos. Ahora nos estamos levantando contra estos que quieren dividir el país, quieren llevar nuestra sede de gobierno a Santa Cruz, quieren cambiar nuestro color de bandera humillan nuestra wuipala. Ahora estamos en lucha”.

Las demandas de El Alto

Hoy, independientemente del movimiento vecinal al que pertenecieran y a quien hubieran votado, salieron a defender su bandera y la dignidad. No quieren perder lo que han ganado. “No vamos a ser la escalera de Mesa ni de Camacho ni de Revilla”. Pensamos. Queremos una Bolivia soberana. Amo a Bolivia. Mi padre siempre me decía “primero es mi pueblo”. Lo que está pasando es una injusticia. Yo voté por Evo. Es mucho lo que avanzamos.

(Vídeo)

Las alteñas y alteños llevan pintadas sus demandas en las pancartas y también entregan su pliego petitorio a la Asamblea Legislativa, que recibe y sella sus demandas, pero, como veremos horas después, no las escucha.

Peiden: Identificar a los que despreciaron y quemaron la whipala y que sean procesados; Que Añez no tome posesión como presidenta porque es parte del grupo golpista y participó en el desagravio de la whipala, la renúncia de la alcaldesa de El Alto y La liberación de los compañeros alteños detenidos injustamente. Entran dos personas al palacio a entregar el pliegue. (vídeo)

Después de la marcha vemos en la televisión de un puestito de comida que Añez se ha autoproclamado presidenta interina al lado de los cívicos, los militares, la Biblia, la bandera tricolor y la whipala entre gritos de “si se puede”, “si, pudimos”.

**Más videos y testimonios durante la marcha

