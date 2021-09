La huelga de repartidores más larga de la historia lleva a iFood a un reajuste en Brasil

Fotos: Divulgación

La ciudad de São José dos Campos, situada en el Valle de Paraíba, que ha visto en sus avenidas marchas emblemáticas como las celebradas durante la huelga de 1985 en General Motors, fue testigo recientemente de la que puede considerarse la más larga huelga de repartidores de apps de la historia de Brasil. Terminó el jueves por la noche (16/09), después de seis días, la «huelga de aplicaciones» en São José dos Campos.

En este informe tratamos de entender cómo ha llegado la huelga a esta duración, cuáles son sus dilemas y qué representa su resultado. Después de todo, ¿qué contradicciones es capaz de revelar una movilización que se prolonga tanto en el tiempo?

#BrequedosApps: el origen

Hace ocho semanas, un movimiento con menos visibilidad tomó forma entre los coches de al menos veinte ciudades de Brasil. El espacio de las mochilas de los repartidores reservado a los logotipos de las empresas de reparto, fue ocupado por pegatinas que convocaban una huelga nacional para el 11 de septiembre.

«Algunas aplicaciones incluso cambiaron el tipo de mochila después de la huelga del año pasado para que no pegáramos nada más, pero no funcionó», dijo Gustavo Pereira, de 42 años, motoboy y residente en la región metropolitana de São Paulo. Tanto él como todos los repartidores entrevistados pidieron que no se revelara su nombre real para evitar posibles represalias de las empresas.

Entre las principales reivindicaciones están el aumento de las tarifas y la creación de un código de reparto para evitar estafas y bloqueos arbitrarios, pautas que los repartidores llevan desde el año pasado. La novedad de la época es la defensa del fin de la entrega con cita previa.

Este sistema de programación de entregas es una prueba de iFood en tres ciudades de Brasil: Belém (PA), Goiânia (GO) y Ribeirão Preto (SP). Según la empresa, la intención es «organizar mejor el día a día de las entregas» y que, con ello, «aumenten las posibilidades de recibir pedidos».

Los motoboys denuncian que en la práctica la medida empeora las condiciones de trabajo. El investigador en seguridad y salud en el trabajo, Leo Vinicius Liberato, considera que tanto el sistema de programación como la categoría de OL (Operador Logístico), donde además de cumplir un horario de trabajo los repartidores también están sometidos a un jefe humano, «es una forma que iFood encontró para controlar aún más el ‘ecosistema’ que explota». También recuerda que el mayor inversor en el mercado, Naspers, es una empresa sudafricana nacida en 1915 y que fue, durante el Apartheid, uno de los principales portavoces de los supremacistas blancos. «Este es el capital que viene a Brasil y esta huelga lo expone».

El paro en São José dos Campos

Según Adriano Angelo da Conceição, de 30 años, la huelga en São José dos Campos no estaba exactamente planificada. La convocatoria comenzó a circular en la región después de que un vídeo grabado en São Paulo, en el que se enseña cómo bloquear la salida de los pedidos, fuera publicado en las redes sociales de Treta No Trampo, uno de los principales canales de difusión del movimiento. «Eso es el breque», dice.

En los grupos de WhatsApp, las conversaciones dejaron de ser sobre el trabajo y empezaron a investigar las formas de continuar la huelga. «Así empezamos a dividirnos, uno va a un sitio y otro a otros», dijo Adriano.

Repartidos entre los principales puntos de entrega de la ciudad, los repartidores bloquearon a los que no conocían el movimiento y se presentaron a recoger un pedido, lo que afectó a toda la red de reparto de São José dos Campos.

Según él, el movimiento cobró fuerza cuando los restaurantes empezaron a apagar la plataforma en respuesta a la infracción. En poco tiempo, casi ningún establecimiento aparecía como disponible en la plataforma incluso en horario comercial.

«Hubo cierto apoyo de los restaurantes a los mensajeros en moto», informa Leo Vinicius. «Pero en el último día de la huelga, iFood estaba presionando a los restaurantes para que reabrieran la tienda en la plataforma, según los informes».

Según una denuncia publicada en las redes sociales de Padoca SJC tres días antes del fin de la huelga, la propia iFood cerró las tiendas por falta de motoboys, «sin avisarnos y sin avisaros a vosotros, clientes». Preguntada por el informe sobre los motivos de este tipo de prácticas, la empresa no se pronunció.

Liberato dice que la situación demuestra el poder que la mayor empresa del sector en Brasil tiene sobre los restaurantes y los repartidores. «Es un nivel de subordinación que impone iFood que es muy grande. Este es un hecho que se ha hecho aún más transparente en esta huelga, lo cual es bastante contradictorio con el discurso publicitado por la empresa.»

«Una unión muy fuerte»

Uno de los principales motivos que aseguraron la continuidad de la huelga, según Adriano, fue «la unión entre los motoboys y los aficionados».

Los huelguistas también se organizaron en grupos para circular por la ciudad y distribuir agua y alimentos a los que estaban en los bloqueos, además de interceptar los restaurantes de menor circulación e intentar convencer a los que aún trabajan de que se unan a la huelga.

Para sortear la falta de ingresos, también están organizando una campaña virtual para recaudar fondos. Celebridades como Gregório Duvivier y el personaje Tina se han unido a la campaña, así como organizaciones como el Sindicato de Trabajadores del Metal de São José dos Campos. Los repartidores informan de que recibieron muchas donaciones a través del PIX difundido en las redes sociales y que el dinero se utilizó para garantizar la comida en los días de huelga.

La respuesta de las aplicaciones

La escalada de tensión entre los intereses de los repartidores y los propietarios de restaurantes llegó a su límite en el sexto día de huelga. El propietario de una cadena de restaurantes de la ciudad, que hasta el jueves (16/09) mantuvo la plataforma cerrada, anunció a los repartidores la intención de reabrir al día siguiente y mencionó la posibilidad de conflictos con la policía.

La situación presionó a las aplicaciones para que dieran una respuesta al movimiento. iFood envió un comunicado interno en la app a los restaurantes y repartidores de la región en el que explicaba que «había reajustado la tarifa por encima del salario mínimo». Amobitec (Asociación Brasileña de Movilidad y Tecnología), que reúne a nueve empresas del sector, «refuerza que, a pesar de la actual inestabilidad económica del país, no hubo reducción de las tasas de remuneración de los socios».

A cambio del fin de la huelga, iFood prometió una reunión de negociación el 28 de septiembre, martes, donde se discutirá una propuesta de reajuste de la tarifa mínima a 7 reales. Por un lado, los repartidores no querían suspender el movimiento para que se celebrara la reunión. Sin embargo, la presencia de articuladores políticos de iFood cambió la situación.

¿Cómo se organizó esta reunión? Adriano dijo que un tipo llamado «Johnny» se puso en contacto con el llamado «frente» del movimiento e insistió en que se celebrara la reunión.

Hablando con los repartidores que participan en las movilizaciones en todo Brasil, este señor tiene el trabajo de «deshacer y dispersar el movimiento a nivel nacional». Siempre destaca en su acercamiento a estos repartidores una actuación oculta, lo que explica que no haga declaraciones en nombre de iFood ni apariciones públicas.

Al ser preguntado por el informe, Johnny William Cruz Borges reforzó que no es un «portavoz de la empresa para la prensa». En su LinkedIn se describe a sí mismo como la persona responsable de «crear redes de relaciones productivas y duraderas con líderes de la categoría, recibir y comprender las peticiones, construir diálogos políticos fructíferos y racionales». Hasta el final del informe, la oficina de prensa de iFood no explicó su papel en las negociaciones de las reclamaciones concretas de los repartidores. Sin embargo, los motoboys afirman que, además de una promoción de 5 reales diarios hasta la fecha de la reunión, la promesa de reajuste estaba garantizada por él. En la práctica, «lo que dieron fue una promoción de 3 reales del viernes al domingo de esta semana y de la próxima, que es lo normal en los fines de semana».

En un vídeo, los repartidores de São José dos Campos declararon que «si la reunión del día 28 no sirve para nada, se convocará una huelga nacional para el mismo día». Preguntada por si otras aplicaciones estarán presentes en la ronda de negociación, Amobitec no respondió.

Al menos otra aplicación parece haber mantenido ya una negociación más propositiva con los repartidores. Circula entre los moto mensajeros un comunicado de Bee Delivery con siete puntos en los que se crea un canal directo de comunicación con la empresa y los representantes de la categoría, así como reajustes en la tarifa por kilómetro para recorridos largos desde el quinto kilómetro recorrido hasta 1,00 real y la tarifa dinámica de 1,60 a 2,00 reales. El Bee Delivery no confirmó al informe la veracidad de la declaración.