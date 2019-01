Fotógrafo alemán denunció por censura y violencia a policías argentinos que lo detuvieron por registrar contaminación petrolera

Stefan Borghardt es un fotoperiodista alemán que llegó a Neuquén para hacer un informe sobre el fracking en Argentina y documentar especialmente el desarrollo del megaproyecto Vaca Muerta. El 7 de enero fue detenido por la policía mientras registraba la actividad de la planta de tratamientos de residuos petroleros Treater, en la ciudad de Añelo, luego de fotografiar la contaminación que produce este yacimiento. En diciembre, esa compañía había sido denunciada por irregularidades por la Confederación Mapuche Neuquina y distintas ONGs .

Este 10 de enero, Stefan presentó una denuncia penal ante la fiscalía de Neuquén contra los agentes de policía que amenazaron con torturarlo, lo detuvieron, le quitaron sus equipos de fotografía profesional y le exigieron borrar el material.

El fotoreportero brindó una conferencia de prensa, cuyo audio compartimos gracias a las colegas de la radio universitaria de la Universidad del Comahue de Neuquén. En esta declaración Stefan sintetiza lo que sufrió durante la detención policial. En su cuenta de Facebook, el fotógrafo detalló la detención irregular que tuvo. Allí contó que en la comisaría lo quisieron obligar a firmar un acta sin chequearla y al llevarlo al calabozo lo golpearon: “Me pegaron, me patearon y un oficial que me maltrataba con una escoba desde lejos me dijo que odiaba a todos los alemanes. Otro policía me insistió que me apurara a quitarme los cordones de las zapatillas, porque sino me ayudaría él, y sacó un navaja del bolsillo para asustarme. También me dijo que si me decían que firmara, tendría que firmar y que las cosas no funcionaban como yo me las imaginaba. Yo durante todo ese proceso actuaba de manera defensiva pidiéndoles que no me lastimaran.”

Tanto el Sindicato de Prensa de Neuquén como otras organizaciones de trabajadores de la prensa argentina repudiaron esta detención y censura al fotoperiodista. Varios colegas estuvieron acompañando al joven mientras presentó la denuncia en la fiscalía de Neuquén, a favor del “derecho a la libertad de información, al libre ejercicio del periodismo y en contra de los aprietes policiales durante nuestro trabajo”, expresaron. “Sin periodismo no hay democracia, sin periodistas no hay periodismo”.

Emmanuel Guagliardo, abogado que representa Borghardt dijo que los policías habían ejercido abuso de autoridad al momento de la detención arbitraria y que “tiene que haber sumarios para identificar a quienes participaron del operativo” e indagar también qué autoridades políticas y empresariales tuvieron responsabilidad en la detención del joven.

Guagliardo reclamó una reunión con el fiscal general de la provincia para exigirle una investigación en profundidad y expresó su falta de sorpresa ante el silencio del gobierno provincial.

Compartimos un reciente informe sobre el basurero petrolero que está generando Vaca Muerta en la Patagonia en este link: https://rmr.fm/entrevistas/derrames-en-vaca-muerta/

//// ACTUALIZACIÓN – 11 DE ENERO

Le devolvieron el equipo fotográfico al colega alemán agredido por la policía neuquina tras fotografiar la contaminación del yacimiento Vaca Muerta.

El reportero gráfico Stefan Borghardt se reunió con el jefe de fiscales en la provincia de Neuquén, José Gerez, quien le entregó el equipo que le había secuestrado la policía de Añelo, informó Radio Universidad CALF. También estuvieron presentes representantes del Sindicato de Prensa de Neuquén (SPN).

En declaraciones públicas, el funcionario dijo que el Ministerio Público Fiscal (MPF) siempre defendió la libertad de expresión, y le solicitó al fotoperiodista que si tiene una imagen comprometedora de los piletones de la empresa Treater, la presente para que pueda iniciarse una investigación por contaminación.

Al mismo tiempo, Gerez le pidió a Borghardt que informe si alguno de los elementos que le secuestraron están dañados.