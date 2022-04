Forenses argentinos piden investigación tras informe del GIEI sobre Ayotzinapa

Ciudad de México | Desinformémonos. El Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) solicitó a las autoridades mexicanas una «investigación exhaustiva» sobre las imágenes del video del basurero de Cocula, Guerrero, que reveló el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) en su tercer informe del Caso Ayotzinapa, con el que se confirmó la participación del ejército y la Marina en la fabricación de la «verdad histórica» que dice que los 43 normalistas fueron incinerados.

La intervención de las fuerzas armadas en el basurero de Cocula, recordó el EAAF con base en el informe, «no se encuentra registrada en el expediente, ni figura allí tampoco una justificación para la misma», por lo que resaltó la urgencia de una investigación sobre los hechos.

El EAAF señaló que la investigación también debe cubrir las irregularidades e ilegalidades documentadas por el GIEI, entre las que se encuentran la falsificación de constancias procesales, detenciones ilegales y torturas y la alteración de posibles escenas del crimen.

«El Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) se suma al pedido formulado por los padres de los 43 normalistas, sus representantes y el GIEI para que se continúe investigando técnica y penalmente esta intervención del Basurero de Cocula, de la cual no hay registro en el expediente y con posible alteración de evidencia, así como las otras irregularidades dadas a conocer en el mencionado informe», concluyeron los expertos.

A continuación el comunicado completo:

COMUNICADO DE PRENSA

EL EAAF solicita la investigación exhaustiva de las imágenes de video del Basurero de Cocula presentadas en el Tercer Informe del GIEI sobre el caso Ayotzinapa

MÉXICO.- El Equipo Argentino de Antropología Forense ( EAAF) solicita una investigación exhaustiva por parte de las autoridades pertinentes sobre el material revelado en el Tercer Informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) presentado el día martes 28 de marzo de 2022 en la ciudad de México sobre la investigación del caso Ayotzinapa.

Entre otras revelaciones, este nuevo informe del GIEI proporciona información que el EAAF considera de extrema importancia sobre el Basurero de Cocula. Nos referimos a las imágenes de video tomadas desde un dron sobre la zona del Basurero de Cocula el 27 de octubre del 2014, varias horas antes de que se iniciaran formalmente las diligencias de peritajes forenses sobre el lugar por parte de la entonces Procuraduría General de la República (PGR) y del EAAF.

Según informó el GIEI, el dron pertenecería a la Secretaría de Marina de México. Los videos inician a las 6:30 am aproximadamente y, según indica el GIEI, registran la actividad de al menos 13 personas, presuntamente de la Marina, moviéndose en una escena del crimen antes que se oficialice como tal. Las personas son vistas recorriendo la zona baja del Basurero, lugar en el que el EAAF hallaría y colectaría evidencia horas después, así como durante los días siguientes. Además, las imágenes registran la presencia de una fogata en la zona alta del Basurero, zona que también es considerada relevante para la investigación. El fuego se mantiene durante 10 minutos. Esta intervención, según indico el GIEI, no se encuentra registrada en el expediente, ni figura allí tampoco una justificación para la misma. En el expediente, la diligencia se inicia oficialmente a las 10 am de ese día.

Los videos hechos públicos por el GIEI son un aspecto de la intervención sobre el Basurero de Cocula que hasta ahora se desconocían. Por eso, el EAAF solicita una investigación exhaustiva por parte de las autoridades pertinentes sobre este material y los responsables de esta intervención por fuera del expediente.

El tercer informe del GIEI señala también sobre los primeros años de la investigación del caso Ayotzinapa una serie de “… ilegalidades que incluyen falsificación de constancias procesales, detenciones ilegales y torturas, alteración de posibles escenas del crimen. [Sin embargo,] Hay que tener en cuenta que la identidad del resto óseo de Alexander Mora es verídica, por lo que esta circunstancia supone además no solo una versión distorsionada sino debe existir evidencia de cómo se llegó a ella.”

Es decir, en el medio de este escenario de graves irregularidades ocurridas durante la administración de gobierno anterior, se produjo la identificación de Alexander Mora Venancio a partir de un fragmento óseo. Esta identificación no está científicamente en duda. Sin embargo, el lugar oficial de hallazgo en el Rio San Juan ya ha sido fuertemente cuestionado, tanto por la investigación actual de la Unidad Especial de la FGR para el caso, como por el GIEI y por el EAAF. Por lo tanto, el origen verdadero de ese fragmento continúa siendo desconocido y es clave para esta investigación.

En función de todo lo presentado en el tercer informe del GIEI, el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) se suma al pedido formulado por los padres de los 43 normalistas, sus representantes y el GIEI para que se continue investigando técnica y penalmente esta intervención del Basurero de Cocula, de la cual no hay registro en el expediente y con posible alteración de evidencia, así como las otras irregularidades dadas a conocer en el mencionado informe.

