Ejidatarios denuncian venta de tierras a privados en Yucatán

Foto: Total Sapiens

Ciudad de México | Desinformémonos. Un grupo de ejidatarios de Ixil, Yucatán, acudieron a las oficinas del Registro Agrario Nacional (RAN) en Mérida ante la venta ilegal de sus tierras a propietarios privados por parte del representante legal Alejandro Escoffié Gamboa.

Acompañados por el comisario ejidal Luis David Quijano Pool, el secretario del comisariado, Guadalupe Koyoc Nah y el presidente del consejo de vigilancia, Cecilio Cisneros, los ejidatarios denunciaron que Escoffié “ha dado” sus tierras a privados que hace pasar por vecinos del municipio.

“Ha obrado de forma ilegítima y sin nuestro consentimiento para convertir la propiedad social del ejido en propiedad privada”, refieren los ejidatarios en el documento que entregaron en el Registro.

Quijano Pool explicó que si bien la Asamblea ejidal otorgó un permiso a Escaffié para la administración de sólo algunos asuntos de los ejidos, no le concedieron el “poder total” para que pudiera venderlos.

Acusó que sobre los ejidos que ha entregado Escoffié las autoridades no les ha informado nada “para ver qué es lo que pasó”, pues “no les tocó sus tierras a todos los ejidatarios”. Además, señaló que el representante legal no entregó ninguna documentación ni al comisariado ejidal ni a los ejidatarios. “Aquí en el RAN me dijeron que no procede eso, pero él (Escoffié) dice que sí procede. A mí me preguntan los que no les tocó tierra, los afectados, queriendo saber qué está pasando, pero a mí no me dan la información de nada”, agregó Quijano.

Desde hace cuatro años los ejidatarios buscan saber qué pasa con sus tierras, pues “están faltando más de mil hectáreas y no le dieron tierras a un grupo de ejidatarios y el señor tenía un compromiso con nosotros de hacernos los títulos y no ha respondido”, explicó por su parte Cecilio Cisneros.

Por ello, junto a organizaciones campesinas entregaron al RAN un documento para solicitar “toda la información relativa a Ixil, incluyendo todos los oficios recibidos y/o emitidos en el RAN y cualquier procedimiento abierto tendiente a cambiar la naturaleza jurídica de nuestras tierras ejidales”.

Con información de La Jornada Maya