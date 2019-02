Brigada Nacional denuncia negligencia de las autoridades en procesos de búsqueda de desaparecidos en Guerrero

Foto: Cuartoscuro

Ciudad de México | Desinformémonos. Muchos de los lugares en los que han sido hallados restos humanos en el municipio de Chilpancingo, Guerrero, “ya habían sido procesados por las autoridades”, denunciaron la IV Brigada Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, la Red de Enlaces Nacionales y las familias que integran el Frente Guerrero por Nuestros Desaparecidos, lo que, señalaron, “nos habla de negligencia por su parte tanto en el proceso de búsqueda, como en la recolección de evidencias que podrían llevar a la identificación de personas desaparecidas”.

A través de una misiva dirigida al subsecretario de Derechos Humanos, Migración y Población, Alejandro Encinas, las organizaciones de búsqueda llamaron a que ordene una exploración completa en las áreas en donde la Brigada trabajó en coordinación con el Frente Guerrero y encontró restos humanos e indicios de fosas clandestinas, así como desarrollar un mecanismo puntual y transparente de seguimiento del proceso de identificación y establecer un Instituto Nacional Forense para realizar, coordinar y transparentar el trabajo de investigación e identificación de restos, entre otras medidas.

A continuación la carta completa:

ALEJANDRO ENCINAS

Subsecretario de Derechos Humanos, Migración y Población

Juárez, Delegación Cuauhtémoc C.P. 06600 Ciudad de México.

P R E S E N T E –

Los integrantes de la 4ta Brigada Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, la Red de Enlaces Nacionales y las familias que integramos el Frente Guerrero por Nuestros Desaparecidos, nos dirigimos a usted a efecto de extenderle una serie de peticiones sobre los resultados que nos ha proporcionado esta Brigada y a los que solicitamos les dé seguimiento.

La 4ª Brigada Nacional de Búsqueda fue impulsada por las familias de la Red de Enlaces Nacionales, donde nos organizamos más de 60 colectivos de unos 19 estados del país, y el Frente Guerrero por Nuestros Desaparecidos, integrante de Enlaces Nacionales conformado por colectivos de familiares que se encargan de la búsqueda en la entidad.

La Brigada es un ejercicio de autonomía y democracia por parte de los colectivos de familiares para realizar tareas de búsqueda ciudadana de personas desaparecidas. Surge con el fin de crear un espacio organizativo y un mecanismo de búsqueda que logre resultados y obligue a las autoridades a cumplir con su mandato de proteger a la ciudadanía y encontrar a nuestras personas desparecidas. Es un mecanismo integral de reconstrucción del tejido social, pues desata un proceso profundo de transformación, mostrando una vía para la construcción de paz.

Nos organizamos en 3 ejes que son: la búsqueda de campo, actividades en escuelas y plazas públicas y actividades en iglesias con comunidades de fe. La búsqueda en campo es el trabajo en búsqueda en sí, donde nos desplazamos a diversos puntos en donde existan posibles osamentas o restos humanos. El trabajo de intervención en escuelas busca visibilizar el tema de la desaparición forzada, construir lazos con la comunidad que recibe a la brigada y establecer un espacio seguro para hablar sin miedo a través de talleres, intervenciones artísticas y diálogos. El trabajo con comunidades de fe busca emprender un trabajo de sensibilización en las iglesias sobre el tema de la desaparición. Con estas actividades, la Brigada busca iniciar procesos permanentes de construcción de la paz en zonas afectadas por la violencia.

Desde el 19 de enero que arribamos a Guerrero, hemos recorrido diversas comunidades en Huitzuco, Iguala y Chilpancingo, realizando labores en nuestros diversos ejes. En el marco de la búsqueda, hemos hallado restos óseos y otras evidencias en fosas clandestinas. En Chilpancingo, por ejemplo, pudimos localizar y resguardar más de 60 huesos que desde nuestro análisis preliminar son restos humanos de mujeres y hombres, enterrados en fosas clandestinas; en Tetelilla, fueron tres puntos positivos.

Hemos encontrado restos humanos en la mayor parte de los sitios que hemos recorrido. Señalamos con gran preocupación que muchos de los hallazgos en el municipio de Chilpancingo fueron encontrados en lugares que ya habían sido procesados por las autoridades, lo que nos habla de negligencia por su parte tanto en el proceso de búsqueda, como en la recolección de evidencias que podrían llevar a la identificación de personas desaparecidas.

Hoy la desaparición forzada en México es un tema en la agenda internacional de derechos humanos, que ha obligado a los tres niveles de gobierno a implementar acciones y medidas que están muy lejos de cumplir las expectativas de las familias de los desaparecidos, pues, hasta la fecha no contamos ni a nivel federal ni estatal con fiscalías que sirvan, las carpetas y averiguaciones previas no avanzan pues los ministerios públicos son omisos ante sus obligaciones, las comisiones de atención a víctimas se pierden en una maraña burocrática, las fiscalías especializadas en desaparición forzada y búsqueda de personas desaparecidas, así como las comisiones federal y estatal de búsqueda, no resuelven los casos al no contar con recursos humanos, materiales y económicos, violentando nuestro derecho a la verdad y acceso a la justicia. En este largo camino de buscar a nuestros seres queridos, ha sido indignante la indiferencia y revictimización de muchos funcionarios, que retrasan los trabajos y obstaculizan el trabajo.

Es por todo lo anterior, que lo exhortamos- como representante de esta nueva administración de gobierno- a que se comprometa con las familias del Estado de Guerrero para que los resultados arrogados por esta Brigada no sean en vano ni formen parte sólo de las estadísticas. Solicitamos que se trace una ruta de trabajo clara, de la mano de las familias, para lo cual realizamos las siguientes peticiones:

PRIMERA: Se ordene una exploración completa en las áreas en donde la Brigada trabajó en coordinación con el Frente Guerrero y encontró restos humanos e indicios de fosas clandestinas, y de otros puntos identificados, con el fin de rescatar a estas personas y proceder con la identificación y entrega de sus restos a sus familias.

SEGUNDA: Que los restos humanos encontrados y entregados a los expertos de la Fiscalía General de la República sean analizados de manera pronta y comparados con la base de datos de personas desaparecidas, a fin de identificarlos y ser entregados a sus familiares. Es necesario desarrollar un mecanismo puntual y transparente de seguimiento del proceso de identificación.

TERCERA: Solicitamos que la Secretaría de Gobernación instale una mesa inter-institucional, a efecto de tejer una ruta de trabajo con las familias de personas desaparecidas en la entidad, para lo cual el primer contacto con esta Brigada sea el Frente Guerrero. Esta mesa debe tener capacidad de decisión, voluntad política y una interlocución constante con los colectivos de familiares.

CUARTA: Acorde a lo anterior, requerimos que se nos señale una fecha de reunión en los próximos días para dialogar sobre los resultados de la brigada y definir las características necesarias para la mesa inter-institucional de trabajo en dos rutas—nacional y estado de Guerrero—, además de definir las acciones específicas de seguimiento.

QUINTA: Proveer seguridad y protección a personas que enfrentan graves riesgos en su trabajo cotidiano de búsqueda y defensa de derechos humanos, según el diagnóstico de la Brigada, y que han solicitado tal protección del estado sin recibir respuesta, entre ellos, la familia Vergara que ayudó en la preparación de la jornada de trabajo en esta zona.

SEXTA: Que se comprometa a resguardar la seguridad en los pueblos vulnerados que hemos visitado en esta Brigada.

SEPTIMA: Establecer un Instituto Nacional Forense para realizar, coordinar y transparentar el trabajo de investigación e identificación de restos.

OCTAVA: Implementar de manera efectiva el Plan Nacional de Exhumación.

En otra orden, es urgente poner énfasis en la prevención de la violencia que nos ha robado a nuestros hijos e hijas, madres y padres, hermanas y hermanos y esposas y maridos. Por lo mismo, exhortamos:

NOVENA: Reparación Integral y Garantías de No Repetición.

DECIMA: Respeto y cumplimiento de todos los derechos de las víctimas–económicos, sociales, políticos y culturales–en base a los estándares internacionales y de la Ley General de Víctimas.

ONCEAVA: Implementación de una estrategia integral de seguridad pública que prevenga y elimine al crimen organizado, por lo que tiene que surgir de la consulta a todos los sectores, colectivos de víctimas, organizaciones sociales y organismos civiles de derechos humanos.

DOCEAVA: Que se garantice la efectividad de los órganos encargados de impartir y administrar la justicia.

TRECEAVA: Búsqueda y localización de las personas desaparecidas hasta encontrar a todos y todas

Esperando que su compromiso expresado por esta Brigada sea sincero, quedamos a la espera que las peticiones aquí expresadas sean atendidas.

Atentamente

Los integrantes de la 4a Brigada Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas.

Enlaces Nacionales

Frente Guerrero por Nuestros Desaparecidos

Colectivo Los otros buscadores: “Buscando Vida entre los Muertos”, Huitzuco Gro.

Madres Igualtecas en busca de sus desaparecidos, Iguala Gro.

Familias de desaparecidos y asesinados de Chilpancingo.

Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de violaciones a los Derechos Humanos en México (AFADEM-FEDEFAM)

Enlaces Nacionales y Familiares en Búsqueda María Herrera Centro de Atención a Víctimas Minerva Bello

Centro de DDHH Morelos y Pavón

Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan Centro de Estudios Ecuménicos

ReverdeSer Colectivo