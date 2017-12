Abuelas celebra la restitución de la nieta 126

“Queremos seguir encontrándolos”, dijo Estela de Carlotto este lunes en un homenaje que la Legislatura porteña le brindó a las Abuelas de Plaza de Mayo frente a la vieja sede de la asociación, sobre la Avenida Corrientes al 3286, de la Ciudad de Buenos Aires, e inmediatamente anunció el encuentro de una nueva nieta que recupera su identidad. “La nieta 126”, dijo con una sonrisa en la cara en medio de una ovación del público, que no pudo ocultar su felicidad.

“Está en la sede de Abuelas, nos quiso conocer hoy mismo, cuando supo que era la hija de un matrimonio víctima de la dictadura cívico-militar. Está recibiendo a su familia, que la quiso ver hoy”, contó Estela quien dijo que ella misma llamó a la única abuela que le queda a la Nieta 126 para darle la buena noticia. “Menos mal que estaba sentada”, fue la respuesta de la entrerriana de 86 años.

“Tanto la buscó, tanto la buscamos todos, esto es fruto de todos”, agregó Estela, quien comentó que la Nieta 126 es abogada, que ya murieron quienes la criaron y dijo: “Hoy se está encontrando con una gran familia. Compañeros de sus padres le están contando, con lágrimas en los ojos, con sonrisas. Cuando la conozcan van a quedar maravillados por la frescura y la valentía que tiene, buscó, vino, preguntó y supo su verdad. Este regalo -esta noticia es un regalo para todos- es para seguir luchando. No aflojemos, vamos a seguir caminando, nostras con bastones, no hay edades para la lucha porque es una lucha con alegría, con esperanza, con optimismo, porque eso es lo que valemos nosotros, los que no bajamos los brazos”.

Después del homenaje de la Legislatura, propuesto por José Cruz Campagnoli y por Nuevo Encuentro de la Comuna 3, Abuelas de Plaza de Mayo brindará este martes una conferencia de prensa, a las 12, en la actual sede de Virrey Cevallos 592, 1° 2, Ciudad de Buenos Aires.

Durante las primeras horas del anuncio, comenzaron a saludar el encuentro nietos y nietas restituidas, legisladores y dirigentes de diferentes fuerzas, así como otras organizaciones de derechos humanos. “¡Bienvenida, hermana!. Nieta 126” celebró la legisladora electa Victoria Montenegro, una de las primeras en tuitear la noticia.

“¡Bienvenida, hermana, bienvenida Nieta 126!” saludó también H.I.J.O.S. Capital, así como el dirigente de esa organización Carlos Pisoni, quien festejó en las redes con una foto de un colectivo de la línea 126 y escribió: “Hola, Nieta 126. ¡Te esperamos siempre!”. Los diputados y diputadas nacionales Victoria Donda, Juan Cabandié, Cecilia Moreau, los diputados electos Horacio Pietragalla Corti, Daniel Filmus, Nicolás del Caño, entre otros, también dieron la bienvenida a la Nieta 126.

Artículo publicado originalmente en Tiempo Argentino